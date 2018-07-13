Sony Xperia XA2 Plus официально презентовали: характеристики смартфона-середнячка

Компания Sony презентовала смартфон среднего уровня Xperia XA2 Plus. Устройство получило мощную 23-мегапиксельную основную камеру MotionEye.

Об этом пишет itc.ua.

Смартфон Xperia XA2 Plus получил дисплей IPS с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD + (2160х1080). Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Задняя панель корпуса изготовлена из металла.

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Работает устройство на чипсете SoC Snapdragon 630. Доступны модели с 4 или 6 ГБ внутренней памяти и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. Также есть слот microSD, позволяющий расширить память до 400 ГБ.

Xperia XA2 Plus рассчитана на средний класс

Как уже было сказано, основная камера имеет разрешение 23-мегапикселя с сенсором Exmor RS оптического формата 1/2,3 дюйма и объективом с диафрагмой f/2,0. Фронтальная камера имеет разрешение на 8 Мп.

Еще одна интересная деталь смартфона Xperia XA2 Plus – качественная звуковая подсистема.

Емкость аккумулятора составляет 3580 мАч, при этом устройство имеет технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Из коробки смартфон получит операционную систему Android 8.0 Oreo.

Смартфон Xperia XA2 Plus: видео

Сколько будет стоить новинка пока неизвестно, но устройство рассчитано на пользователей среднего класса.

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