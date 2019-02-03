Сотрудничество с МВФ: стоит ли украинцам беспокоиться о "долговой петле"

Недавно вышла важная статистика по государственному долгу. Так вот, по итогам 2018 года отношения госдолга к ВВП составило 61%. А еще два года назад показатель был 80%. Фактически, долговая нагрузка в Украине сократилась на четверть. Но на этом фоне все все равно постоянно видят крикливую зраду о том, что долги все растут и растут.

Кредитование – это естественный процесс для экономики. Привлечение кредитов это рабочее состояние для любой страны. Но только стоит привлечь кредит от МВФ, как начинаются крики о том, что Украину затягивают в долговую петлю. Кстати, эти крики активно поддерживает даже Путин. После чего стоило бы задуматься, стоит ли за ним повторять.

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Фишка кредитования от МВФ – то, что о нем всем известно. И отсюда разговоры о том, что кто-то там затягивает долговую петлю. Но правда в том, что МВФ просто заменяет собой других кредиторов, которые в обычное время в будничном режиме кредитуют любую экономику.

Получение кредитов – это вообще рабочий момент, но публике об этом не известно. И публика возбуждается, когда кредитует именно МВФ, ведь все это происходит максимально публично. Просто потому, что кредитует под условия, условия означают реформы, реформы означают вовлеченность политиков, а где политики – там шум.

В итоге, при кредитовании МВФ привлекает внимание общественности. И общественность начинает переживать по поводу роста долговой нагрузки и долговой петли на шее внуков.



Общественность начинает переживать о долгах

В 2013 году не было кредитов МВФ, но в 2013 году был дефицит бюджета в 6,5%. Тогда же было взято в долг (новый долг, а не рефинансирование старых обязательств) в три раза больше, чем в 2018 году, когда дефицит бюджета был чуть больше 2%. Но в 2013 году никто не кричал про долговую петлю.

Более того, о ней сейчас в основном кричат те, кто жил в 2013 году в кредит. Те, кто раздувал тогда дефицит бюджета и активно занимал на внешних рынках. И если основа политики МВФ – это требование жить по средствах, то есть чтобы страна меньше занимала, то как можно такую политику привязывать к затягиванию петли? Ведь это прямая противоположность.

Да, в 2013 году жили вроде лучше, но это была жизнь в долг. Если вы займете пару сотен тысяч и не будете переживать по поводу того, как их отдавать, то жизнь ваша будет прекрасна. Но глупо потом, когда придет время платить по счетам, удивляться, что ваша жизнь стала хуже.

Люди протестуют против сотрудничества, потому что МВФ заставляет делать то, что не выгодно ни украинской власти, ни украинской оппозиции. Но у власти нет выбора, потому что альтернативы МВФ нет, разве что дефолт.

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А оппозиции просто не нравится, что сокращается кормовая база для политиков. Ведь любая оппозиция стремиться стать властью. А тем более украинская оппозиция, которая очень часто является частью действующих схем при любой власти.

Потому что СМИ принадлежат в основном олигархам, которые стали олигархами именно потому, что все работало не правильно. И могут потерять свой эксклюзивный статус, если все заработает верно. Поэтому вокруг их шеи как раз и затягивает петлю МВФ.

Петля МВФ – это петля на шее бюрократа, коррупционера и олигарха. Но ведь обычно украинцы сами хотели бы затянуть такую петлю, ведь верно? Так может стоит помочь МВФ, а не олигарху, который пытается бороться с изменениями?

Долговая нагрузка в стране снижается, как и отношение госдолга к ВВП за последние два года. Мы начинали 2017 год на уровне 80% долга к ВВП, а закончили 2018-й на уровне 61%.



МВФ не затягивает петлю на шее простого украинца, если посмотреть на цифры

Деньги это важно, но для гражданина в сотрудничества с МВФ важны не деньги, которые мы получаем, а реформы, которые мы делаем, чтобы их получить. Деньги не сделают страну успешнее, потому что просто получив деньги коррумпированная и не эффективная страна их тут же спустит и будет нуждаться в новых деньгах.

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Поэтому не стоит говорить, что Польше, например, дали столько то денег, а Украине – нет. Надо говорить о том, что Польша провела такие-то изменения, а Украина – нет. И тогда станет ясно, почему же именно украинцы ездят собирать клубнику к западным соседям, а не наоборот.