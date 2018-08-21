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Создатели игры Dota 2 готовят новый сервис для геймеров

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Создатели игры Dota 2 готовят новый сервис для геймеров
Создатели игры Dota 2 готовят новый сервис для геймеров / Фото из свободных источников

Платформа для стримов Twitch знакома почти каждому геймеру, а особую популярность она приобрела среди фанатов киберспорта. Однако, похоже, совсем скоро у этого проекта появится серьезный конкурент, ведь компания Valve уже тестирует свой сервис для трансляции игрового контента.

Об этом сообщает PCgamer.

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На днях сотрудник компании SteamDB, которая не имеет отношения к Valve, обнаружил в сети домен с названием Steam.tv. И хотя при переходе на сайт браузер отображал лишь надпись: "Добро пожаловать в Steam.tv", сертификат указывал на принадлежность к "империи дядюшки Гейба".

Оставалось только гадать, что все это значит, но уже через несколько часов сайт неожиданно заработал. На момент запуска его функциональность ограничилась трансляциями знаменитого турнира по Dota 2 под названием The International. Но возможность подключить свой Steam-аккаунт и список друзей намекнули пользователям, что в дальнейшем стоит ожидать большего.

Скріншот з Steam.tv

Скриншот с Steam.tv

Представитель Valve официально подтвердил, что Steam.tv действительно существует, но находится в режиме бета-тестирования.

Мы работаем над проведением трансляций International, ежегодного турнира по Dota 2. То, что видели люди, было тестовой лентой, которая была нечаянно обнародована,
– заявил сотрудник компании.

Сам турнир пройдет с 20 по 25 августа, так что запуск Steam.tv должен состояться уже в ближайшее время. Разумеется, предварительные выводы о предстоящей функциональности делать еще рано, но вряд ли Valve ограничится показами одной только Dota 2. И возможно, уже в скором времени Steam.tv составит серьезную конкуренцию привычному Twitch.

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Теги: Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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