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      Создатели платформ онлайн-казино ежемесячно наваривались на миллионы гривен

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      Полиция разоблачила группу IТ-специалистов, которые создавали платформы для онлайн-казино / Коллаж 24 канала

      Киберполиция совместно со спецназовцами КОРД накрыли преступную группу IТ-специалистов, которые занимались разработкой платформ для нелегальных онлайн-казино. Теперь вместо ежемесячного дохода в 50 тысяч долларов членам группы "светит" до 12 лет за решеткой.

      Для технической разработки ресурсов в штабе организации в целом работали более 50 специалистов в IТ-сфере, сообщает полиция.

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      В частности, установлено, что к организации незаконной деятельности причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний харьковчанин. Ежемесячная прибыль от схемы составляла 50 тысяч долларов, а за дополнительную плату в 100 тысяч злоумышленники организовывали рекламу онлайн-казино в Интернете.

      Для оргнизации преступной схемы было создано якобы общественное объединение, которое должно было заниматься развитием онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, техподдержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино.

      В общем в клиентской базе злоумышленников было около 300 тысяч пользователей. Некоторые из них имели даже статусы VIP-клиентов, которым предоставлялись дополнительные возможности.

      Спецподразделения КОРД одновременно совершили 8 обысков в офисах и квартирах членов преступной группы в Киевской области, Киеве и Харькове. По их результатам правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги.

      Против членов незаконной группы открыли уголовные производства по статьям о незаконных переводах, занятии игорным бизнесом и отмывании преступных средств. Участникам группы грозит до 12 лет за решеткой.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Информационные технологии Полиция Игорный бизнес
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