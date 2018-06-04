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SpaceX перенесла дату запуска людей на орбиту Луны

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Полет космического корабля компании SpaceX перенесено на середину 2019 года
Полет космического корабля компании SpaceX перенесено на середину 2019 года / spacex.com

Американская компания SpaceX изменила планы по запуску своего космического корабля с людьми на орбиту Луны. Коммерческий запуск перенесли с конца 2018 года на середину 2019 года.

Об этом написал The Wall Street Journal.

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Официальный представитель компании SpaceX Джеймс Глисон рассказал о таком решении компании, однако не объяснил причин.

SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы сделать виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет,
– заметил Глисон.

По замыслу SpaceX, корабль с туристами на борту облетит Луну, но не будет садиться на нее.

Напомним, ранее СЕО компании SpaceX Илон Маск показал космический корабль Crew Dragon, который предназначен для доставки экипажей на борт Международной космической станции.

Добавим, ранее Маск отмечал, что полет на Луну станет возможным благодаря сотрудничеству SpaceX с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA). Последний раз люди летали к луне в начале 1970-х годов, но затем NASA решило закрыть свою Лунную программу "Аполлон" из-за ее слишком большой стоимости.

Теги: Техно Илон Маск SpaceX Космос
Источник: 24 Канал
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