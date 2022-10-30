После мобилизации: Жданов ответил, способна ли Россия захватить новые территории Украины
Украинские военные уверенно продолжают освобождать наше государство от российских захватчиков. По состоянию на сегодняшний день и речи не может быть о потере новых территорий.
Даже несмотря на тот человеческий ресурс, который страна-агрессорка пытается накопить. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.
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ВСУ уверенно продвигаются вперед
Он отметил, что сегодня армия страны-агрессора полностью утратила способность наступать, а скоро может потерять и способность обороняться. В то же время украинские военные качественно развиваются и наносят очень ощутимые потери оккупантам. Тогда как русское войско только увеличивается количественно.
Так Вооруженные Силы Украины уверенно держат занятые рубежи и понемногу освобождают территории нашего государства.
Мы медленно, но уверенно продвигаемся вперед по некоторым направлениям. Да, не везде, но на некоторых направлениях,
– заметил Жданов.
Если бы мы подписали Стамбульские соглашения, Путин начал бы новую войну
Он отметил, что если бы Украина попыталась договориться с Россией и подписала Стамбульские соглашения, то они стали бы только Минском-3. Российский диктатор, вероятно, попытался бы мобилизовать новую армию и начал бы другую войну, потому что считает, что Украина – это не настоящее государство, а придуманное и созданное самой Россией.
Для Путина существование нас как нации – камень в горле. Он не может смириться с тем, что Украина – это самостоятельное государство,
– сказал военный эксперт.
По его словам, сегодня и речи не может быть относительно каких-либо переговоров со страной-агрессором, ведь любая договоренность с Россией не стоит даже бумаги, на которой она написана.
Жданов рассказал, сможет ли Россия захватить новые территории Украины: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- По состоянию на 30 октября украинские военные уничтожили 71 200 вражеских бойцов. К слову, количество ликвидированных оккупантов в сутки является наибольшим с начала полномасштабного вторжения – 950 человек.
- Однако раненых захватчиков еще больше. Больницы Белгородской и Ростовской областей России уже переполнены, поэтому их автобусами везут в соседний Воронеж.
- Украинские военные ежедневно постепенно продвигаются в Луганской области, значительную часть территории которой оккупировали россияне. Помехой быстрому продвижению стало то, что Россия успела подтянуть резервы.
- На Юге оккупанты готовятся к обороне и боям за Херсонскую область. Мэр города Олешки Евгений Рыщук сообщил, что российские военные колоннами грузовиков свозят необходимые материалы для усиления оборонной способности захваченного региона.
- Кроме того, россияне продолжают готовить к уличным боям Херсон и Новую Каховку. Они строят укрепления в городе и создают опорные пункты в случае предстоящего прорыва украинских защитников.