После мобилизации: Жданов ответил, способна ли Россия захватить новые территории Украины

Украинские военные уверенно продолжают освобождать наше государство от российских захватчиков. По состоянию на сегодняшний день и речи не может быть о потере новых территорий.

Даже несмотря на тот человеческий ресурс, который страна-агрессорка пытается накопить. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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ВСУ уверенно продвигаются вперед

Он отметил, что сегодня армия страны-агрессора полностью утратила способность наступать, а скоро может потерять и способность обороняться. В то же время украинские военные качественно развиваются и наносят очень ощутимые потери оккупантам. Тогда как русское войско только увеличивается количественно.

Так Вооруженные Силы Украины уверенно держат занятые рубежи и понемногу освобождают территории нашего государства.

Мы медленно, но уверенно продвигаемся вперед по некоторым направлениям. Да, не везде, но на некоторых направлениях,

– заметил Жданов.

Если бы мы подписали Стамбульские соглашения, Путин начал бы новую войну

Он отметил, что если бы Украина попыталась договориться с Россией и подписала Стамбульские соглашения, то они стали бы только Минском-3. Российский диктатор, вероятно, попытался бы мобилизовать новую армию и начал бы другую войну, потому что считает, что Украина – это не настоящее государство, а придуманное и созданное самой Россией.

Для Путина существование нас как нации – камень в горле. Он не может смириться с тем, что Украина – это самостоятельное государство,

– сказал военный эксперт.

По его словам, сегодня и речи не может быть относительно каких-либо переговоров со страной-агрессором, ведь любая договоренность с Россией не стоит даже бумаги, на которой она написана.

Жданов рассказал, сможет ли Россия захватить новые территории Украины: смотрите видео

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