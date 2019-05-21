Справа братів Дубневичів: як цинічна крадіжка газу залишила без тепла жителів двох міст

Поки справа братів Богдана та Ярослава Дубневичів повільно розглядається у суді, пристрасті навколо скандальних теплоцентралях двох братів зайшли на нове коло. Звичайно, добре, що справу про крадіжку газу передали до суду, однак це зіграли злий жарт із двома містами.

Нагадаємо, за версією слідства, нібито для забезпечення Нового Роздолу та Новояворівська на ТЕЦ закуповувався газ по пільговій ціні для потреб населення, але використовувався задля генерації електрики, яку згодом і продавали державі, але вже за ринковою ціною. Збиток державі оцінюється у півтора мільярда гривень.

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Рік тому на ТЕЦ наклали арешт, а справу про крадіжку газу передали до суду. Власне роль АРМИ в цій історії дуже вагома. Арештовані активи Дубневичів передали їм в управління, і саме Національне агентство мало знайти управителя та забезпечити роботу ТЕЦ у такий спосіб, щоб судові перипетії навколо ТЕЦ не відбилися на самих людях.

І от, минув рік, завершено опалювальний сезон, який насправді у Новому Роздолі та Новояворівську ледь-ледь пережили. Однак, вибір нового управителя для цих ТЕЦ, якого визначила АРМА, був дуже дивним. Київська компанія "Гарант Енерго М", яка до того ніколи не займалась теплопостачанням та не мала відповідних ліцензій заходилась управляти теплоенергоцентралями.

В АРМІ бідкались і розводили руками, мовляв, охочих більше нема. А на носі опалювальний сезон, тож відтягувати передачу не можна. Хоча вже достеменно відомо, що представники АРМИ лукавили й вибір таки був. Проблема полягала ще у тому, що ТЕЦ мали мільйонні борги перед "Нафтогазом" за раніше поставлений газ, і підписання нового контракту лишалось під питанням. Вентиль відкрився за однієї умови – новий управитель перебирає на себе старі борги.

Тоді ж один зі співвласників "Гаранту" запевняв наших журналістів, що готовий навіть сплатити усі накопичені попередниками борги, аби швидше взятися до справи. Можна було лише здогадуватись, у чому полягав інтерес нових управителів. Адже насправді постачання тепла населенню не той бізнес-проект, який покрив би й борги попередників, і дав би можливість більше заробити.



Теплоцентраль у Новояворівську

Не можна виключати, що новим управителям була цікава схема заробітку на пільговому газі. Ми відкрито запитали у представників АРМИ, як вони можуть це прокоментував, однак у відповідь почули запевнення, що ситуація під контролем і жодних підводних каменів немає.

То що маємо на сьогодні? По завершенні опалювального сезону виявляється, що бори за поставлений газ не лише не погасили, але й збільшили їх більш, ніж удвічі. Із закінченням опалювального сезону робота ТЕЦ зупинена, "Нафтогазу" винні 500 мільйонів. У місті немає гарячої води. Директори "Гаранту" менш, ніж за рік змінювалися п'ять разів, і той самий співвласник Володимир Купчак, який обіцяв сплатити усі борги, вже на сьогодні не співвласник.

Ба більше, у "Новому Роздолі" "гарантівці" не зібрали із населення жодної гривні за поставлене тепло. Просто не надсилали платіжки. Виходить, і споживання, і розподілення газу, тепла та електрики впродовж усього опалювального сезону було геть неконтрольованим. А там, де нема контролю, є відкритий шлях до махінацій та маніпуляцій.

Варто сказати, що заборгували не лише юридичним особам. Працівники ТЕЦ теж змушені чекати на обіцяну зарплату. Картина такого управління вкрай сумна. Ми показали її нещодавно в одній із програм "Центру розслідувань України". Але на наше здивування у відомстві тоді визнали, що вибір управителя був не найкращий, але заразом і катастрофи в такому управлінні не побачили.

З кожним днем питань до управління цими двома ТЕЦ на Львівщині більше і більше. Зрозуміло, що істинні власники – компанії Дубневичів – яких усунули від їхнього власного активу не будуть підігрувати опонентам. І кожний їхній юридичний промах вони використовуватимуть на свою користь.



В АРМі тоді визнали, що вибір управителя був не найкращий

Але ж і АРМА зі свого боку має вирішувати ситуацію, шукати нового ефективного управителя, а не запевняти журналістів, що це надуспішний кейс, все добре і хвилюватися не варто. Попереду кілька літніх місяців. Вже зараз очевидні проблеми із постачанням газу на новий опалювальний сезон.

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"Нафтогаз" принциповий у цьому питанні, а борги стали ще більшими. Хто платитиме – наразі не відомо. І навіть якщо знайдеться новий управитель, чи захоче він зв'язуватися з активом, який довели до такого стану? Тож, перш ніж говорити про успішний кейс, варто справді зробити його успішним. Сподіваємось АРМА використає час, що лишився до опалювального сезону, на виправлення помилок.