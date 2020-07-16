Сколько стоят продукты, напитки, алкоголь, табак, одежда и обувь в странах Европы? Сравниваем европейские цены с украинскими.

В ЕС уровень жизни значительно выше, чем в Украине. А как насчет цен? 24 канал решил сравнить цены на продукты, алкоголь, одежду и обувь в Украине и Европе. В материале вы также узнаете какая страна Европы является самой дешевой и самой дорогой по каждой из этих категорий.

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Самая дорогая и самая дешевая жизнь в Европе

Евростат в июне опубликовал исследование по ценам в странах ЕС и еще нескольких странах Европы в 2019 году. Поэтому самой дорогой страной для жизни в ЕС оказалась Дания. Ее жители тратят на 41% больше, чем в среднем жители Евросоюза. Хотя и Дания выглядит дешевой страной по сравнению со Швейцарией, где тратят на 62% больше, а также Исландией и Финляндией.

Дешевле всего жить в Болгарии – там люди тратят более чем втрое меньше, чем жители Швейцарии. Это из стран ЕС. Северная Македония и Турция, которые не входят в состав ЕС, оказались еще дешевле для жизни.

Интересно, что Албания, Черногория и Сербия, которые не являются членами ЕС, дороже для жизни, чем Болгария и Румыния, которые входят в ЕС.

На интерактивной карте вы можете увидеть, где в Европе самая дорогая и самая дешевая жизнь.

К сожалению, рейтинг не включает Украину, но мы все равно попытаемся сравнить эти показатели с украинскими.

Продукты в Украине и Европе

Дороже всего питание обходится швейцарцам – платят на 63% больше, чем жители ЕС. Однако такие высокие расходы на питание компенсируются одной из самых высоких зарплат в мире. К слову, несколько лет назад в Швейцарии состоялся референдум, где предлагали, что каждый гражданин, независимо от того работает или нет, – будет получать зарплату, так называемый гарантированный минимальный доход. Но швейцарцам эта идея оказалась не по душе.

Из стран ЕС дороже всего платят датчане – на 29% больше, чем другие страны ЕС. Но тоже могут себе это позволить. По данным Nomad, средняя зарплата в Дании – 3 400 евро, что в 2 раза больше, чем в среднем по ЕС (1 646 евро).

В Северной Македонии можно закупиться продуктами на 40% дешевле, чем в других странах ЕС и вдвое дешевле, чем в Швейцарии. Из стран ЕС самые дешевые продукты в Румынии.

На сайте гипермаркетов Ашан и Metro мы сравнили цены между Румынией и Украиной, а также Швейцарией из сайта Coop, взяв самые дешевые цены на молоко, спагетти, негазированную воду, мясо и хлеб.

Молоко 1 литр: в Румынии молоко стоит минимум 19 гривен за литр, в Украине – 16 гривен (но это акционная цена), а в Швейцарии – 36.

1 литр: в Румынии молоко стоит минимум 19 гривен за литр, в Украине – 16 гривен (но это акционная цена), а в Швейцарии – 36. Спагетти за килограмм: в Румынии самые дешевые спагетти мы нашли по цене 38 гривен, в Украине – 51 гривна, в Швейцарии всего за 26 гривен.

за килограмм: в Румынии самые дешевые спагетти мы нашли по цене 38 гривен, в Украине – 51 гривна, в Швейцарии всего за 26 гривен. Негазированная вода 2 литра: в Румынии и действительно самая дешевая вода – 6,30, в Украине несколько дороже – 7,50 гривны, а в Швейцарии – 9,20.

2 литра: в Румынии и действительно самая дешевая вода – 6,30, в Украине несколько дороже – 7,50 гривны, а в Швейцарии – 9,20. Хлеб 400-500 граммов: в Румынии можно купить хлеб за 7,6 гривны, в Украине хлеб обойдется вдвое дороже – 16,9 гривны. Но и это низкая цена в сравнении со швейцарской – 57 гривен за хлеб.

400-500 граммов: в Румынии можно купить хлеб за 7,6 гривны, в Украине хлеб обойдется вдвое дороже – 16,9 гривны. Но и это низкая цена в сравнении со швейцарской – 57 гривен за хлеб. Свиная лопатка 1 килограмм: в Румынии такое мясо обойдется в 133 гривны, в Украине – 139, а в Швейцарии цена опять же превышает в несколько раз – 632 гривны.

Выглядит так, что в Румынии все же дешевле продукты, но довольно близки в ценовом диапазоне к Украине. Кроме спагетти, цены в Швейцарии в разы выше.

Подробнее где дороже, смотрите на нашей интерактивной карте. Нажмите или наведите на страну, чтобы увидеть детали.

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Алкоголь и табак в Европе и Украине

Самый дорогой алкоголь в Норвегии – в 2,3 раза дороже, чем алкоголь в ЕС. Хотя и в Ирландии, как стране ЕС, цены ощутимо выше, чем в других странах Евросоюза – на 88%.

В Норвегии довольно мало употребляют алкоголь. В 2016 году страна заняла аж 159 место по потреблению алкоголя, по данным сайта World Population Review, в среднем житель потреблял 9,4 литра чистого алкоголя в год. Для сравнения в Тунисе (где больше всего пьют), этот показатель равен 36,6 литра, а в Украине – 13,8, что в полтора раза больше, чем в Норвегии. Мы на 125 месте.

Самый дешевый алкоголь потребляют в Северной Македонии – вдвое дешевле, а вот из стран ЕС дешевый алкоголь доступен болгарам.

Попробуем сравнить цены на пиво в этих странах.

Пиво за 0,5 литра Heineken: в Болгарии – 14,2 гривны, пиво в Украине – 25,7 гривны за литр, а в Норвегии – 105 гривен. Это цена за единицу, если брать набор из 6.

Для Норвегии взяли цены из магазина colonial.co, для Украины из metro.ua, а для Болгарии – Ebag.bg.

Подробнее, где самый дорогой и самый дешевый алкоголь и табак, смотрите на нашей интерактивной карте.

Одежда в Европе и Украине

Больше всего тратят на одежду жители Исландии – на 35% больше, чем другие. В Дании, как стране ЕС, тоже ощутимо дороже – на 32%. Причины таких цен – высокий уровень жизни. Граждане с высокими зарплатами могут себе это позволить. Мы уже говорили, что средняя зарплата по ЕС – 1 646 евро. В Исландии, согласно данным Statistics Iceland, средняя заработная плата – 4 290 евро. Поэтому дороже на 35% одежда абсолютно нивелируется их зарплатой.

Дешевле всего обходится одеться жителям Турции – на 55% дешевле. Среди стран ЕС наслаждаются дешевыми ценами болгары.

Украинцы, бывает, ездят в соседнюю Польшу, чтобы купить одежду, потому что там дешевле. Действительно ли в Европе дешевле, чем в Украине, мы попытались проверить. Цена услуги сильно зависит от бренда, качества, тренда и тому подобное. Поэтому, чтобы быть объективными мы нашли идентичный товар. В магазине Zara, который есть во всех упомянутых странах, мы сравнили цены на женскую белую футболку.

Исландия – 230 гривен;

Дания – 203 гривны;

Украина – 249 гривен;

Болгария – 204 гривны;

Турция – 196 гривен.

Интересно, что для Украины этот магазин предлагает самые дорогие цены, что будет еще более ощутимо на более дорогих товарах.

А чтобы глянуть подробнее, куда стоит ехать, чтобы обновить свой гардероб, а куда не стоит, смотрите на нашей интерактивной карте.

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Обувь в Украине и Европе

Опять же жителям Исландии обувь обходится дороже всего. Примерно на 38% дороже, чем в среднем по ЕС. Так же и жителям Дании.

Дешевле всего обуваются опять же турки – вдвое дешевле и болгары (среди стран ЕС) – на 30% дешевле.

Чтобы далеко не ходить мы снова сравнили цены в магазине Zara. В этот раз для сравнения взяли мужские белые кроссовки.

Исландия – 1 930 гривен;

Дания – 2 314 гривен;

Украина – 2 299 гривен;

Болгария – 1 575 гривен;

Турция – 1 574 гривны.

На этот раз в Дании оказались кроссовки дороже, чем в Украине, но по цене мы опережаем всех остальных – и самых дешевых, и самую дорогую страны.

Подробнее, где дороже всего и дешевле всего обуться в Европе, смотрите на нашей интерактивной карте.