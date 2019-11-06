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      Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года

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      Средняя зарплата в Украине 2020 - какой будет прогноз по годам до 2022 года
      Средняя зарплата вырастет до 16 тысяч в 2022 году / Фото 24 канала

      Средняя зарплата украинцев постоянно повышается с каждым годом. В 2020 году она составит около 13 тысяч, а к концу 2022 – более 16 тысяч гривен.

      Такой макроэкономический прогноз роста средней заработной платы заложило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рассказал в фейсбуке Тимофей Милованов.

      Важно: Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в госбюджете-2020

      Какой будет средняя зарплата в последующие годы:

      • 2020 год – 12 497 гривен;
      • 2021 год – 14 187 гривен;
      • 2022 год – 16 047 гривен.

      Для сравнения, средняя зарплата украинцев в сентябре 2019 года составила 10 687 гривен.

      середня зарплата, ріст, зростання зарплат
      Как будет расти средняя зарплата в Украине / инфографика 24 канала​

      Какие зарплаты сейчас в Украине?
      Размер минимальной зарплаты в Украине сейчас составляет 4173 гривны. Однако, с 1 января 2020 года "минималка" в Украине составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.

      Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10687 гривен. К слову, самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      Как менялась средняя зарплата в Украине за последние 6 лет

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Инфографика Публикации Тимофей Милованов Зарплата Министерство экономического развития и торговли
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