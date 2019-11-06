Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
Средняя зарплата украинцев постоянно повышается с каждым годом. В 2020 году она составит около 13 тысяч, а к концу 2022 – более 16 тысяч гривен.
Такой макроэкономический прогноз роста средней заработной платы заложило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рассказал в фейсбуке Тимофей Милованов.
Важно: Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в госбюджете-2020
Какой будет средняя зарплата в последующие годы:
- 2020 год – 12 497 гривен;
- 2021 год – 14 187 гривен;
- 2022 год – 16 047 гривен.
Для сравнения, средняя зарплата украинцев в сентябре 2019 года составила 10 687 гривен.
Как будет расти средняя зарплата в Украине / инфографика 24 канала
Какие зарплаты сейчас в Украине?
Размер минимальной зарплаты в Украине сейчас составляет 4173 гривны. Однако, с 1 января 2020 года "минималка" в Украине составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.
Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10687 гривен. К слову, самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.
Как менялась средняя зарплата в Украине за последние 6 лет
Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / инфографика 24 канала
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