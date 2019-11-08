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      Срыв отопительного сезона: на Львовщине в двух городах объявили чрезвычайную ситуацию

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      Жители Нового Роздола и Новояворовска могут оказаться без отопления
      Жители Нового Роздола и Новояворовска могут оказаться без отопления / shutterstock

      Львовская областная государственная администрация объявила чрезвычайную техногенную ситуацию из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске.

      Предприятие "Гарант Энерго М" не выполнило поручение Львовской ОГА. Из-за этого сорвался отопительный сезон в городах Новый Роздол и Новояворовск. Об этом сообщает пресс-центр Львовской ОГА.

      К теме: Городок на Львовщине остались без тепла: при чем здесь Дубневичи

      Львовские чиновники констатировали, что предприятие не способно обеспечить работу ТЭЦ и запустить отопительный сезон в этих городах.

      Почему отопительный сезон в Новом Роздоле снова под угрозой?

      Новороздольская ТЭЦ принадлежит фирмам братьев Дубневичей. В начале прошлого года ее арестовал суд по делу о краже газа. Работники, которые поувольнялись с ТЭЦ, рассказали, что работать пойдут только тогда, когда долги погасят полностью. И даже когда это произойдет, для запуска тепла нужно будет минимум две-три недели.

      Государственное агентство выбрало временного управляющего – киевскую фирму "Гарант Энерго М". Прошлогодний отопительный сезон в городе также находился под угрозой срыва. Впрочем таки стартовал в ноябре.

      Актуально: Зима близко! – Гончарук заверил, что не потерпит саботаж запуска отопления

      Смотрите видео о проблемах с началом отопительного сезона на Львовщине:

      В каких городах отопление уже включили?

      Раньше всего отопление включили на Прикарпатье. В двух больницах Ивано-Франковска тепло запустили еще 4 октября, позже начали отапливать почти все учебные заведения. В ряде городов отопление включили в понедельник 7 октября. Так, во Львове подали тепло для садов, школ, больниц и поликлиник. В Черкассах пустили тепло в батареи всех школ и садиков.


      Где начался отопительный сезон / Инфографика Минрегиона

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Новости Львова Отопительный сезон Дубневич Богдан Васильевич
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