Срыв отопительного сезона: на Львовщине в двух городах объявили чрезвычайную ситуацию

Львовская областная государственная администрация объявила чрезвычайную техногенную ситуацию из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске.

Предприятие "Гарант Энерго М" не выполнило поручение Львовской ОГА. Из-за этого сорвался отопительный сезон в городах Новый Роздол и Новояворовск. Об этом сообщает пресс-центр Львовской ОГА.

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Львовские чиновники констатировали, что предприятие не способно обеспечить работу ТЭЦ и запустить отопительный сезон в этих городах.

Почему отопительный сезон в Новом Роздоле снова под угрозой?

Новороздольская ТЭЦ принадлежит фирмам братьев Дубневичей. В начале прошлого года ее арестовал суд по делу о краже газа. Работники, которые поувольнялись с ТЭЦ, рассказали, что работать пойдут только тогда, когда долги погасят полностью. И даже когда это произойдет, для запуска тепла нужно будет минимум две-три недели.

Государственное агентство выбрало временного управляющего – киевскую фирму "Гарант Энерго М". Прошлогодний отопительный сезон в городе также находился под угрозой срыва. Впрочем таки стартовал в ноябре.

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Смотрите видео о проблемах с началом отопительного сезона на Львовщине:

В каких городах отопление уже включили?

Раньше всего отопление включили на Прикарпатье. В двух больницах Ивано-Франковска тепло запустили еще 4 октября, позже начали отапливать почти все учебные заведения. В ряде городов отопление включили в понедельник 7 октября. Так, во Львове подали тепло для садов, школ, больниц и поликлиник. В Черкассах пустили тепло в батареи всех школ и садиков.



Где начался отопительный сезон / Инфографика Минрегиона