США требуют от Китая предложений к восстановлению торговых переговоров

США добиваются от Китая конкретных предложений перед тем, как возобновить переговоры по заключению двустороннего торгового соглашения.

Об этом сообщило издание США The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о консультациях между министром финансов Соединенных Штатов Стивеном Мнучиним и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, произошедшие 9 ноября.

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Отмечается, что Мнучин потребовал от китайского коллеги сформулировать конкретные предложения по поводу будущей торговой сделки по возобновлению переговоров между сторонами. Пекин сопротивляется давлению Вашингтона и хочет сначала возобновить переговоры с тем, чтобы на них обсуждать возможные варианты сделки. Китайская сторона опасается, что в противном случае она потеряет преимущества на двусторонних переговорах, объяснили источники издания.

В Белом доме рассчитывают, что Китай уступит требованиям США к встрече президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G 20 в Аргентине, который состоится 30 ноября 1 декабря. Такой вариант событий позволит американцам воздержаться на время от введения дополнительных пошлин на импорт китайских товаров и приведет к "торгового перемирие" на определенный срок. Подобная пауза поспособствует возобновлению переговоров по торговому соглашению.

Напомним, в сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10 процентов на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов, с будущего года ставка увеличится до 25 процентов.



До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на 50 миллиардов долларов из-за обострения торгового конфликта Китай обложил пошлиной почти весь американский импорт. В начале октября стало известно, что поставки сырой нефти из США в Китай "полностью остановились".