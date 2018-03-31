Стало известно, сколько Порошенко потратил на туристические услуги в 2017 году
Около 2,736 млн гривен Президент Украины Петр Порошенко потратил на туристические услуги в 2017 году. Такую сумму он задекларировал в электронной декларации за прошлый год.
Согласно данным, которые Петр Порошенко обнародовал на сайте Единого государственного реестра деклараций, расходы на туристические услуги в 2017 году составили 1320930 грн и 1414919 грн, пишет Интерфакс.
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Также, как расходы на услуги проживания задекларированы 1179270 гривен. При этом отмечено, что все эти расходы произведены в Украине.
В декларацию Порошенко также внесены как представительские расходы делегации 95476 грн, потраченные в Бельгии.
Источник: 24 Канал
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