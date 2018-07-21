Стартап украинцев собрал в Польше почти 5 миллионов долларов

Стартап украинских разработчиков CallPage привлек около 4,5 миллиона долларов от фондов Innovation Nest, Market One Capital и TDJ Pitango Ventures.

Об этом сообщил с соучредитель CallPage Ростислав Кнап, сообщает AIN.

CallPage работает так: пользователю сайта предлагают оставить свой номер, после чего в течение нескольких секунд его направляют на владельца сайта через VoIP-телефонию.

Читайте также: Зубная щетка с бумаги: украинский эко-стартап покорил Европу и Америку

При этом главная его ценность – скоринг-система оценки поведения пользователя на сайте, которая с почти 100% вероятностью предсказывает, сделает он покупку или нет.

Сейчас более 3 тысяч компаний со всего мира используют продукт. Количество людей, которые воспользовались услугой, уже более двиох миллионов, из которых около 800 человек – граждане Евросоюза.

Стартап три года назад основали трое украинцев – Ростислав Кнап, Андрей Ткачев и Сергей Бутко.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно