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Стартовала международная продажа смартфона Samsung Galaxy Note 9

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Стартовала международная продажа смартфона Samsung Galaxy Note 9
Стартовала международная продажа смартфона Samsung Galaxy Note 9 / Фото из открытых источников

Сегодня, 24 августа, компания Samsung дала старт официальным продажам Galaxy Note 9 в 56 странах мира. Смартфон уже можно приобрести в странах Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Европы и Индии. В Украину фаблет попадет уже 31 августа с ценником 34 999 гривен.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Несмотря на то что до старта украинских продаж Galaxy Note 9 остается целая неделя пользователи, оформившие предварительный заказ на новинку начнут получать ее с сегодняшнего дня. Таким образом производитель поощряет самых преданных фанатов, которые сделали полную предоплату.

Презентация Samsung Galaxy Note 9 – смотрите видео

 

Наряду с возможностью раньше всех получить Galaxy Note 9, тем, кто оформил предварительные заказы, Samsung дарит быстрое мультизарядное устройство. С его помощью можно одновременно заряжать любой смартфон с поддержкой беспроводной зарядки независимо от производителя и смарт-часы.

Напомним, Galaxy Note 9 был представлен на мероприятии Unpacked 9 августа. Смартфон получил процессор Exynos 9810, 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 512 ГБ встроенного хранилища. Важным отличием Galaxy Note 9 от смартфона предыдущего поколения заключается в пере S Pen, которое получило поддержку Bluetooth.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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