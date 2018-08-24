Стартовала международная продажа смартфона Samsung Galaxy Note 9

Сегодня, 24 августа, компания Samsung дала старт официальным продажам Galaxy Note 9 в 56 странах мира. Смартфон уже можно приобрести в странах Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Европы и Индии. В Украину фаблет попадет уже 31 августа с ценником 34 999 гривен.

Об этом сообщает Androidinsider.

Читайте также: Как собирают смартфон Galaxy Note9 – Samsung показал видео с завода

Несмотря на то что до старта украинских продаж Galaxy Note 9 остается целая неделя пользователи, оформившие предварительный заказ на новинку начнут получать ее с сегодняшнего дня. Таким образом производитель поощряет самых преданных фанатов, которые сделали полную предоплату.

Презентация Samsung Galaxy Note 9 – смотрите видео

Наряду с возможностью раньше всех получить Galaxy Note 9, тем, кто оформил предварительные заказы, Samsung дарит быстрое мультизарядное устройство. С его помощью можно одновременно заряжать любой смартфон с поддержкой беспроводной зарядки независимо от производителя и смарт-часы.

Напомним, Galaxy Note 9 был представлен на мероприятии Unpacked 9 августа. Смартфон получил процессор Exynos 9810, 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 512 ГБ встроенного хранилища. Важным отличием Galaxy Note 9 от смартфона предыдущего поколения заключается в пере S Pen, которое получило поддержку Bluetooth.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно