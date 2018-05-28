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Стерненко требует перенести из Одессы в другой город расследование дела о нападении на него

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Стерненко призвал изменить подследственность третьего производства относительно покушения на него
Стерненко призвал изменить подследственность третьего производства относительно покушения на него / Скриншот из видео

Одесский активист, экс-глава городского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко с больничной койки в киевском медучреждении озвучил требование изменить подследственность третьего производства относительно покушения на него.

Об этом свидетельствует видеообращение Стерненко, опубликованное на его Facebook-странице.

"Требую изменить подследственность последнего производства относительно покушения на меня", – говорится в подписи к видео.

Отметим, что Стерненко, на которого было совершено нападение, после внезапной выписки из одесской больницы был доставлен и сейчас находится в одной из больниц Киева.

Лежа на больничной койке под капельницей, активист рассказал, что расследование покушения на убийство проводит Главное следственное управление Нацполиции в Одесской области, а процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура.

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Но те, кто следил за новостями из Одессы, знают, что у меня с облпрокурором и с главным полицейским продолжающийся конфликт. Связан он с моим участием в акции протеста ради защиты от застройки Летнего театра города. Если прокурор Жученко просто позволял себе нарушать презумпцию невиновности, и меня обвинили в том, чего я не делал, то генерал полиции Головин является фигурантом этого дела. В том производстве, где я имею статус подозреваемого, он – пострадавший,
– отметил Стерненко.

Следовательно, активист попросил передать материалы досудебного расследования в любой другой регион Украины, кроме Одессы.

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. Мужчина сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось скрыться.

Впоследствии злоумышленника Александра Исайкула задержали и объявили о подозрении в совершении преступления, однако вскоре мужчину отпустили и он имеет статус свидетеля по делу.

Кто такой Сергей Стерненко?Украинский общественный деятель, экс-член "Провода" и экс-глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берия"), активный участник Революции Достоинства, один из основателей "Народной люстрации". Стерненко постоянно критикует местную власть Одессы и борется против незаконных застроек в городе, а также против выступлений украинских звезд, гастролирующих в России.

Теги: Новости Украины Полиция Расследования Новости Одессы Сергей Стерненко
Источник: 24 Канал
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