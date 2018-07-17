Стильные смарт-часы Connected Emporio Armani: эффектный дизайн, но цена "кусается"

Компания Fossil Group представила новое поколение смарт-часов Connected под брендом Emporio Armani. Гаджет работает под управлением Wear OS.

Об этом сообщает издание keddr.com.

Connected Emporio Armani имеет изысканный дизайн, устройство получило металлический корпус и имеет защиту от пыли и воды.

Читайте таокж: Смарт-часы от Xiaomi: крутой дизайн и приятная цена

Гаджет получил AMOLED экран, диагональю 1,19. Он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 2100. Также часы имеет GPS-модуль, пульсомирии NFC-чип (то есть им можно производить оплату через Google Pay и AliPay).

Connected Emporio Armani доступен в 3 цветах

Устройство поддерживает Google Assistant и работает со смартфонами на iOS и Android.

Connected Emporio Armani имеет стильный дизайн

Connected Emporio Armani можно приобрести в трех цветах: сером, черном и золотом. А вот цена на устройство подойдет не для всех – стоимость варьируется от 295 до 395 долларов (7600 – 10 200 гривен).

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно