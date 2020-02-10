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      Столичные правоохранители изъяли у мужчины свыше 80 килограммов каннабиса – фото

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      В Киеве полиция нашла у мужчины каннабиса на 2 миллиона / kyiv.npu.gov.ua

      В Киеве полицейские обнаружили у мужчины каннабис на 2 миллиона гривен.

      Сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего мужчину за хранение и сбыт наркотиков. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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      Во время обыска правоохранители обнаружили семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом. По ценам "черного рынка", стоимость изъятого каннабиса составляет почти 2 миллиона гривен.

      Полиция открыла уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      Полиция изъяла более 80 килограммов каннабиса / фото: Нацполиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Новости Киева Наркотики
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