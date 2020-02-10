Столичные правоохранители изъяли у мужчины свыше 80 килограммов каннабиса – фото

В Киеве полицейские обнаружили у мужчины каннабис на 2 миллиона гривен.

Сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего мужчину за хранение и сбыт наркотиков. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Во время обыска правоохранители обнаружили семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом. По ценам "черного рынка", стоимость изъятого каннабиса составляет почти 2 миллиона гривен.

Полиция открыла уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция изъяла более 80 килограммов каннабиса / фото: Нацполиция