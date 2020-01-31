Столичные правоохранители обнаружили сеть борделей, организаторы заработали 17 миллионов гривен

Правоохранители пресекли преступную деятельность группы лиц, которые организовали работу борделей. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

Подельники искали клиентов с помощью объявления в интернете об услугах эротического массажа, сообщает полиция Киева.

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Правоохранители провели обыски по месту расположения "массажных" салонов. Во время обыска они изъяли: деньги, мобильные телефоны, черновые записи и эротические игрушки.

Полиция выяснила, что главный организатор – 38-летний уроженец Днепропетровской области. Получал 65% прибыли и занимался обустройством мест для оказания сексуальных услуг. Также он незаконно снимал клиентов скрытой камерой, которая была вмонтирована в зеркало.

Час "развлечений" стоил от 650 гривен до 10 тысяч гривен, а прибыль составила – 17 миллионов гривен.

Столичные правоохранители накрыли сеть борделей / фото: Нацполиция

Организовывала работу борделей жительница Днепра, 1989 года рождения. А уроженки Запорожской области, 1992 и 1995 года рождения – выполняли роль администраторов.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Организаторам борделей грозит до семи лет лишения свободы.

Обыск в столичных борделях – видео: