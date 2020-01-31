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      Столичные правоохранители обнаружили сеть борделей, организаторы заработали 17 миллионов гривен

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      Правоохранители накрыли сеть борделей / kyiv.npu.gov.ua

      Правоохранители пресекли преступную деятельность группы лиц, которые организовали работу борделей. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

      Подельники искали клиентов с помощью объявления в интернете об услугах эротического массажа, сообщает полиция Киева.

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      Правоохранители провели обыски по месту расположения "массажных" салонов. Во время обыска они изъяли: деньги, мобильные телефоны, черновые записи и эротические игрушки.

      Полиция выяснила, что главный организатор – 38-летний уроженец Днепропетровской области. Получал 65% прибыли и занимался обустройством мест для оказания сексуальных услуг. Также он незаконно снимал клиентов скрытой камерой, которая была вмонтирована в зеркало.

      Час "развлечений" стоил от 650 гривен до 10 тысяч гривен, а прибыль составила – 17 миллионов гривен.

      Столичные правоохранители накрыли сеть борделей / фото: Нацполиция

      Организовывала работу борделей жительница Днепра, 1989 года рождения. А уроженки Запорожской области, 1992 и 1995 года рождения – выполняли роль администраторов.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Организаторам борделей грозит до семи лет лишения свободы.

      Обыск в столичных борделях – видео:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Киева Криминал Торговля людьми Проституция Криминальные новости
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