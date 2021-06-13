Пострадавшим детям – 3 и 8 лет. Жертвой оказался пожилой мужчина, которого не удалось спасти медикам.

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Первые сообщения поступили в экстренные службы после 11:00. На место происшествия сразу прибыли кареты скорой и спасательные вертолеты.

Нападавшему удалось скрыться, правоохранители в Ардеа и их коллеги в соседних городах – Помеция и Анцио – занимаются поисками злоумышленника.

Справка. По данным СМИ, огонь открыл 34-летний мужчина с психическими расстройствами. Не исключено, что он может быть отцом пострадавших детей.

Трагедия могла произойти в результате ссоры. Мэр Ардеа Марио Саварезе подтвердил, что оба ребенка серьезно ранены. Им оказывают медицинскую помощь.

Стрельба на Херсонщине

На трассе в Херсонской области полицейский стрелял в мужчин, с которыми вспыхнул конфликт из-за ситуации на дороге. Одному он попал в ногу, другому в живот.

В автомобиле, в сторону которого правоохранитель направлял травматическое оружие, находились 3 несовершеннолетних, самому младшему ребенку – всего 2 года. Они в состоянии шока.