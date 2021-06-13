Постраждалим дітям – 3 та 8 років. Жертвою виявився літній чоловік, якого не вдалося врятувати медикам.

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Перші повідомлення надійшли до екстрених служб після 11:00. На місце події одразу прибули карети швидкої та рятувальні вертольоти.

Нападнику вдалося втекти, правоохоронці в Ардеа та їхні колеги у сусідніх містах – Помеція і Анціо – займаються пошуками зловмисника.

Довідка. За даними ЗМІ, вогонь відкрив 34-річний чоловік з психічними розладами. Не виключено, що він може бути батьком потерпілих дітей.

Трагедія могла статися внаслідок сварки. Мер Ардеа Маріо Саварезе підтвердив, що обидві дитини серйозно поранені. Їм надають медичну допомогу.

Стрілянина на Херсонщині

На трасі у Херсонській області поліцейський стріляв у чоловіків, з якими спалахнув конфлікт через ситуацію на дорозі. Одному він поцілив у ногу, іншому в живіт.

В автомобілі, у бік якого правоохоронець направляв травматичну зброю, перебували 3 неповнолітніх, наймолодшій дитині – лише 2 роки. Вони у стані шоку.