Постраждалим дітям – 3 та 8 років. Жертвою виявився літній чоловік, якого не вдалося врятувати медикам.
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Перші повідомлення надійшли до екстрених служб після 11:00. На місце події одразу прибули карети швидкої та рятувальні вертольоти.
Нападнику вдалося втекти, правоохоронці в Ардеа та їхні колеги у сусідніх містах – Помеція і Анціо – займаються пошуками зловмисника.
Трагедія могла статися внаслідок сварки. Мер Ардеа Маріо Саварезе підтвердив, що обидві дитини серйозно поранені. Їм надають медичну допомогу.
Стрілянина на Херсонщині
На трасі у Херсонській області поліцейський стріляв у чоловіків, з якими спалахнув конфлікт через ситуацію на дорозі. Одному він поцілив у ногу, іншому в живіт.
В автомобілі, у бік якого правоохоронець направляв травматичну зброю, перебували 3 неповнолітніх, наймолодшій дитині – лише 2 роки. Вони у стані шоку.