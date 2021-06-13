Інцидент трапився 12 червня біля селища Цукури. А саме – на перехресті автодоріг Одеса – Мелітополь та Чаплинка – Нова Каховка.

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Поліцейський виїжджав зі сторони села Цукури й не надав перевагу іншому авто. Це спровокувало аварійну ситуацію, тож він намагався втекти.

Втім, водій іншого авто наздогнав порушника. У відповідь той відкрив вогонь з травматичної зброї. Одного з чоловіків поранив у ногу, іншого – в живіт.

24 канал намагається отримати коментар про інцидент у поліції Херсонщини. Ми доповнимо цю новину, коли вдасться поспілкуватися з правоохоронцями.

Як пишуть у мережі, стрільцем є Заєць Павло. Він працює старшим інспектором УОАЗОР ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Під час стрілянини в авто перебували діти У машині потерпілих перебували 3 дітей – віком 2, 5 та 16 років. Вони дуже перелякалися й досі перебувають у шоковому стані після побаченого. Поруч була їхня мати, дружина одного з постраждалих. Вона опублікувала відео з місця події та наголосила, що наймолодша дитина пережила сильний психологічний стрес.

Потерпілі – у лікарні, порушнику "світить" тюрма

На місце події прибули правоохоронці, оперуповноважені внутрішньої безпеки та слідчі ДБР. Вони прийняли заяви про злочин та провели слідчі дії. Поліцейському загрожує в'язниця.

Чоловіків, у яких стріляв поліцейський, госпіталізували, одного з них вже прооперували. Як постраждалі, так і сам правоохоронець були учасниками АТО.