В Княжичах под Киевом между жителями возник спор из-за доступа к воде. Все закончилось тем, что депутату Броварской районной рады от "Радикальной партии" Игорю Фирсову прострелили ногу. Обе стороны конфликта написали в полицию заявления.

Конфликт произошел между местными жителями за доступ к воде, сообщает телеграм-канал Teza.

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Районный депутат от "Радикальной партии" Игорь Фирсов прогнал соседских детей со своего частного пруда,

– говорится в сообщении.

Что известно о трагическом споре

Дети пришли к пруду депутата, однако ему это не понравилось. Фирсов их прогнал.

Тогда дети взяли палки и позвали на помощь родителей. Те пришли к депутату разбираться.

Те пришли к депутату разбираться. Все закончилось тем, что отец детей Павел Мацепа прострелил депутату Фирсову ногу из травматического пистолета.

из травматического пистолета. Участники конфликта написали в полицию заявления друг на друга. Теперь полицейские разбираются, кто из них нарушил закон.

Что говорят местные жители

Активистка Ирина Никитчина со ссылкой на слова свидетелей заявила, что во время конфликта один из Фирсовых первым "набросился" на детей у озера, пишет "Трибуна – Бровары".

По ее словам, он начал их бить палками. Впоследствии "на защиту" приехали родители. Никитчина добавила, что конфликт между семьями продолжается очень давно.

Детали видео

На видео, обнародованном братом потерпевшего Русланом Фирсовым, видно вероятное начало драки.

Из него становится понятно, что Мацепы используют нунчаки и палки, участвуют также их дети. У оператора также в руках палка. Впоследствии слышны выстрелы, которые похожи на звуки от пневматического оружия.

Конфликт между жителями Княжичей закончился простреленной ногой депутата: видео (+18)

Обратите внимание! В декабре 2016 года в селе Княжичи произошла перестрелка между правоохранителями. В результате стрельбы погибли 5 полицейских. По делу до сих пор никого не наказали.