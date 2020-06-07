На автобусной остановке в Заводском районе в Николаеве произошла стрельба. Двое мужчин получили ранения и были госпитализированы.

Неизвестные обстреляли двух мужчин в микрорайоне Намыв, на конечной остановке одного из автобусных маршрутов. После этого нападавшие скрылись, пишут в полиции Николаевской области.

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Что известно о пострадавших

Оба пострадавших были доставлены в больницы. Степень их ранений разная:

мужчине с раной в ноге назначили амбулаторное лечение,

другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке.

Полиция изучает улики на месте события. Личности и местонахождение нападавших устанавливаются.

Следователи квалифицировали событие по признакам части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Где произошла стрельба – смотрите карту