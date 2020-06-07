На автобусній зупинці у Заводському районі в Миколаєві сталася стрілянина. Двоє чоловіків отримали поранення і потрапили до лікарні.

Невідомі обстріляли двох чоловіків у мікрорайоні Намив, на кінцевій зупинці одного з автобусних маршрутів. Опісля нападники втекли і зникли, пишуть у поліції Миколаївської області.

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Що відомо про постраждалих

Обидва постраждалих були доставлені до лікарень. Ступінь їхніх поранень різний:

чоловіку із раною в нозі призначили амбулаторне лікування,

інший із пораненням плеча наразі перебуває в операційному блоці.

Поліція вивчає докази на місці подідії. Особи і місцеперебування нападників встановлюють.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Де відбулася стрілянина – дивіться карту