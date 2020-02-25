Стрельба на Титова в Днепре: в полиции рассказали подробности

В полиции прокомментировали стрельбу, произошедшую накануне на улице Титова в Днепре. Также правоохранители раскрыли некоторые детали, в частности относительно задержания. Всего в ходе спецоперации было проведено более 20 обысков и изъято 6 автомобилей, на которых передвигались задержанные.

Что известно о стрельбе на Титова: информация от СМИ – коротко

Вечером 24 февраля в Днепре на улице Титова злоумышленники начали расстреливать людей. По последней информации СМИ, мужчина остановился возле патрульных и попросил помочь, потому что его якобы преследовали неизвестные.

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В итоге правоохранители начали его сопровождать. Но на улице Титова злоумышленники на Toyota Land Cruiser заблокировали машинам движение. Также из Toyota выбежали молодые и, размахивая оружием, начали стрелять.

В результате пострадали по меньшей мере 3 человека – двое получили ранения ног, у третьего – ранение шеи. СМИ пишут, что все – члены семьи днепровского бизнесмена Эльтона Вахидова.

Через некоторое время правоохранителям удалось задержать нападавших.

Стрельба на Титова в Днепре: что говорят в полиции

Руководители Нацполиции в Днепропетровской области во время брифинга сообщили, что конфликт произошел между двумя группами мужчин примерно в 17:00 24 февраля. Нападавшие стреляли из травматического пистолета. В результате ранения получили три участника перестрелки. Кто именно, в полиции не уточняют.

Раненых доставили в больницу. Там их сразу задержали. Остальные злоумышленники скрылись с места инцидента.

Примерно в 2 ночи 25 февраля в ходе полицейской спецоперации задержали еще двух участников стрельбы. Участие в этой операции принимали сотрудники уголовного розыска и управления стратегических расследований. Также привлекали спецназовцев КОВДа (Корпус оперативно-внезапного действия)



Всего правоохранители задержали 5 человек, провели 20 обысков и изъяли 6 авто

Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия для задержания всех причастных к стрельбе. Заместитель начальника управления стратегических расследований Виктор Диденко утверждает, что конфликт носил бытовой характер. Также он не связан с бизнес-интересами, а сферы деятельности обеих групп, участвовавших в стрельбе, изучают следователи.

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По факту инцидента открыто уголовное производство. Говорится о статье Уголовного кодекса "Хулиганство". Она предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Всем задержанным готовят сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Информация от полиции о стрельбе на Титова в Днепре: видео