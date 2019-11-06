Стрельба возле спортивного клуба в Харькове: полиция разыскивает напавшего-иностранца

Громкий конфликт со стрельбой произошел между двумя азербайджанцами. Один из них – 30-летний пострадавший – сейчас в больнице. А вот 36-летнего стрелка правоохранители ищут.

Инцидент произошел вечером 5 ноября возле спортивного клуба в районе станции метро "Студенческая" в Харькове. Один из иностранцев получил ранения живота, предплечья и ноги. Он в тяжелом состоянии в больнице. Во время столкновения был также обстрелян автомобиль Mitsubishi.

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На месте происшествия полиция сразу задержала 14 человек, вероятно, причастных к инциденту. Теперь правоохранители уточняют: это – свидетели инцидента. Все они в возрасте от 18 до 21 года, живут в Харькове и являются студентами разных вузов. Их опросили и отпустили под обязательство прийти по вызову следователя.



Гильзы, пули и другие вещественные доказательства полиция уже изъяла с места инцидента / Пресс-служба Нацполиции Харькова

А вот стрелок – до сих пор разгуливает на свободе. Полиция установила его личность и сейчас активно разыскивает. Так, 36-летнего азербайджанца подозревают в покушении на убийство. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.



Во время инцидента обстреляли также припаркованную рядом иномарку/ Фото пресс-службы Нацполиции Харькова

Видео о стрельбе в Харькове: