Студенты устроили похороны горячей воде в Одессе
В общежитии №4 одесского университета студентам выключили горячую воду, поэтому они решили ее "похоронить".
Студенты выложили в фейсбуке фото и видео с похорон горячей воды.
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По словам учеников одесского университета имени Мечникова, накануне в общежитии без предупреждения отключили отопление и горячую воду.
Студенты похоронили горячую воду / Фото: Думская
Участники акции намерены бороться за возвращение горячей воды, но как именно – не уточняется.
Смотрите видео: как студенты похоронили горячую воду
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