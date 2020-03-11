Студенты устроили похороны горячей воде в Одессе

В общежитии №4 одесского университета студентам выключили горячую воду, поэтому они решили ее "похоронить".

Студенты выложили в фейсбуке фото и видео с похорон горячей воды.

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По словам учеников одесского университета имени Мечникова, накануне в общежитии без предупреждения отключили отопление и горячую воду.



Студенты похоронили горячую воду / Фото: Думская

Участники акции намерены бороться за возвращение горячей воды, но как именно – не уточняется.

Смотрите видео: как студенты похоронили горячую воду