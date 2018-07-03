Студия Bethesda Softworks анонсировала выход игры Fallout 5

После того как студия Bethesda Softworks объявила о том, что Fallout 76 будет ориентирован на мультиплеер, многие фанаты серии раскритиковали такое решение компании. Однако руководитель и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард в рамках подкаста одном из немецких порталов сообщил, что следующая часть серии обязательно станет игрой для одиночного прохождения.

Об этом сообщает GameStar.

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По его словам, разработчики придерживаются мнения, что мультиплеер и одиночное прохождение должны существовать отдельно друг от друга. Такой же концепции Bethesda Softworks придерживается и в игре The Elder Scrolls.

Напомним, что Fallout 76 создается на обновленной версии движка Creation Engine, поэтому авторы обещают улучшенные графику, систему освещения и технологии прорисовки ландшафта. Игра выйдет в свет 14 ноября 2018 года на Xbox One, PlayStation 4 и PC. Перед этим ее пропустят через бета-тестирования, в которое допустят всех тех, кто оформит предварительный заказ.

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