Субсидии монетизировали. Разбираемся, что это значит

С марта 2019 года украинское правительство начало монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Это значит, что те украинцы, которые нуждаются в такой поддержке, отныне получают живые деньги для оплаты "коммуналки". А не как прежде, когда государство прямо перечисляло эти средства поставщикам услуг.

Такая реформа сделает систему оплаты услуг ЖКХ более прозрачной. Кроме того, новая система стимулирует украинцев разумнее относиться к потреблению энергоресурсов. Стартовала монетизация успешно – мы изучили, как работает новая система.

Что изменилось?

Субсидии уже более 20 лет помогают населению оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Прежде граждане самих денег буквально не видели: все расчеты происходили на уровне поставщиков услуг, а субсидия была просто цифрой, на которую уменьшались суммы в платежках.

С марта нынешнего года правительство начало платить деньги непосредственно получателям субсидий. Это значит, что контроль остается за пользователем: если следишь за объемом потребляемых услуг, то контролируешь и сумму, которая тратится на оплату счетов за "коммуналку".

Что делать с этими деньгами?

Из полученных денег получатели субсидий должны сами вовремя оплатить коммунальные платежи за газ, электроэнергию, воду и тепло. В правительстве подчеркивают: остаток можно будет тратить по своему усмотрению. А сэкономить получится, уверяют там, если бережно потреблять газ, электричество и воду.

Если получатели субсидии экономно расходуют ресурсы, то оплачивают они только потребленные объемы. То есть, на руках остается сэкономленная разница – сумма, которую можно тратить по желанию. Например, в феврале счет за ЖКХ составил 900 гривен, а субсидии получили 1400 гривен. Значит, 500 гривен можно использовать на другие ваши потребности. Правда, только если нет долгов по "коммуналке".

Зачем монетизировать субсидии?

"Мы запускаем проект по монетизации субсидий… чтобы сделать партнерами весь украинский народ и мотивировать его сократить потребление. Мы доверяем людям", – пояснял цель монетизации глава государства. Об этом говорят и экономисты: считается, что наиболее эффективно выдавать субсидии деньгами на руки. Это создает мотивацию для людей потреблять меньше энергоресурсов, а сэкономленные деньги тратить на другие нужды. Кроме того, это уменьшает коррупционные риски.

Как получить субсидийные деньги

Самый простой сценарий – у пенсионеров. Им не нужно проходить дополнительных процедур, субсидия приходит вместе с пенсией на карточку или на руки через почтальонов "Укрпошты". По данным Минсоцполитики, таких получателей субсидий большинство – 78%.

Остальным достаточно прийти в любое отделение "Ощадбанка" (независимо от прописки) с паспортом и кодом. Лучше заранее зарегистрироваться на сайте банка или по бесплатному телефону контакт-центра 0 800 210 800 и выбрать удобное отделение, время и дату, чтобы избежать очередей. А если у вас уже есть карта "Ощада" – то деньги просто будут приходить сразу на нее.

Что говорят получатели субсидий?

К новой системе пользователи еще привыкают. Но находят и плюсы. "Когда получаешь эти деньги, можно их нормально распределить. Мне, например, электроэнергию дают на 70 Киловатт (часов. - НВ). Я столько не выжигаю. И сэкономленные деньги потрачу на внуков", – говорит пенсионерка Светлана из Житомира. Она добавила, что ей заранее пришло письмо с разъяснениями, а на подаренный сыном смартфон – смс с суммой субсидии.

"Слова правительства наконец-то не разошлись с делом. Получили "лишние" полторы тысячи гривен", смогу что-нибудь купить детям", – отмечает Тамара, мать-одиночка, которая воспитывает двух дочерей 14 и 12 лет и 7-летнего сына. Она приятно удивлена, что все было быстро и без очередей. Женщина просто позвонила на горячую линию "Ощадбанка" и записалась в отделение. Затем пришла с паспортом и идентификационным кодом – и буквально за пять минут все решила.

Хорошо, а как экономнее пользоваться энергоресурсами?

Все начинается с разумного потребления. Например, прикрутить газовый котел. В Европе, например, все давно привыкли к 17-19 градусам дома. Многие переходят на более дешевое топливо (дрова, брикеты). Так можно сэкономить деньги для установки энергоэффективных окон и дверей, утепления дома, экономичных светодиодных ламп. – Тогда экономия окажется еще больше. Опыт показывает, что даже обычное изменение привычек (например, выключать ненужный свет) позволит серьезно сэкономить.

Где можно узнать больше?

На вопросы по субсидиям отвечает правительственная горячая линия по номеру 1545 (бесплатно и круглосуточно со стационарных и мобильных телефонов).

Кроме того, получить детальную информацию о субсидиях, советы для ситуаций с неправильными счетами и некачественными услугами можно на сайте Консультационного центра для населения.

Справки дает также контакт-центр "Ощадбанка" по телефону 0-800-210-800.

Подробные ответы на вопросы предлагает и правительственный сайт teplo.gov.ua. Там же – онлайн-калькулятор субсидии.