Виталию Ткаленко, который заявил о минировании моста Метро в Киеве 1 июня, изменили меру пресечения. Все из-за психического состояния мужчины.

Накануне, 3 июня, Ткаленко избрали содержание под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. Однако уже 5 июня меру пресечения изменили, сообщает УНН.

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Вместо пребывания под стражей мужчину отправили в специализированное медицинское учреждение. Сделали это по ходатайству киевской прокуратуры, которое поддержал Днепровский райсуд Киева

"В связи с его неадекватным поведением и склонностью к суициду было принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение", – объяснила решение пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В специализированном медицинском учреждении Виталий Ткаленко будет находиться до 29 июля включительно.

Стоит отметить, что еще во время избрания меры пресечения защитница псевдоминера предоставила суду справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого, которое может ухудшиться в случае пребывания под стражей.

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