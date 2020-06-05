Суд изменил меру пресечения "минеру" моста Метро
Виталию Ткаленко, который заявил о минировании моста Метро в Киеве 1 июня, изменили меру пресечения. Все из-за психического состояния мужчины.
Накануне, 3 июня, Ткаленко избрали содержание под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. Однако уже 5 июня меру пресечения изменили, сообщает УНН.
Важно В Киеве жестко избили водителя трамвая после замечания про отсутствие масок – видео 18+
Вместо пребывания под стражей мужчину отправили в специализированное медицинское учреждение. Сделали это по ходатайству киевской прокуратуры, которое поддержал Днепровский райсуд Киева
"В связи с его неадекватным поведением и склонностью к суициду было принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение", – объяснила решение пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
В специализированном медицинском учреждении Виталий Ткаленко будет находиться до 29 июля включительно.
Стоит отметить, что еще во время избрания меры пресечения защитница псевдоминера предоставила суду справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого, которое может ухудшиться в случае пребывания под стражей.
Минирование моста Метро в Киеве: главное
- 1 июня в обед мужчина на мосту Метро в Киеве заявил, что у него с собой взрывчатка. Он угрожал взорвать мост. Однако четких требований так и не сумел выразить.
- Впоследствии его удалось задержать. В спецоперации по задержанию минера приняли участие около 300 полицейских, около 100 бойцов Нацгвардии. К ней также привлекли 2 речных катера, 10 патрульных автомобилей и бронетехнику.
- Взрывчатка, которой угрожал мужчина, оказалась муляжом. Оружия у минера не было.