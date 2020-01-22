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      Суд обязал вернуть украинское гражданство епископу Гедеону: что известно

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      Суд вернул епископу Гедеону украинское гражданство / trust.ua

      Государственная миграционная служба должна вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеону. Такое решение принял сначала Окружной суд Киева, а впоследствии и апелляционный суд.

      Об удовлетворении иска епископа Гедеона сообщили в Шестом апелляционном административном суде, пишет УП.

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      22 января апелляционный суд поддержал решение предыдущей инстанции – Окружного административного суда Киева от 18 сентября 2019 года,
      – говорится в сообщении.

      Суды полностью удовлетворили иск епископа Гедеона (в миру Юрий Харон) к управлению Государственной миграционной службы в Волынской области. В нем священник просил восстановить его украинское гражданство, которое служба отменила еще в 2018 году.

      В решениях судов говорится о том, что ГМС не имела права это делать. В то же время отмечается, что судебное решение миграционная служба еще может обжаловать.

      Что известно о лишении епископа УПЦ МП Гедеона украинского гражданства

      • 13 февраля 2019 года пограничники задержали епископа Гедеона в аэропорту "Борисполь". В ГМС объяснили, что у него был недействительный паспорт гражданина Украины, поэтому его изъяли. А иностранца вернули в страну, из которой он пытался въехать в Украину по недействительным документам.
      • В 2018 году Миграционная служба в Волынской области провела проверку документов епископа. Оказалось, что Гедеон приобрел гражданство Украины, нарушив законодательство. Он не указал, что уже имеет гражданства других стран – России и США.
        После этого епископа лишили украинского гражданства.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Новости Киева Окружной административный суд Киева УПЦ МП Двойное гражданство Государственная миграционная служба Волынь
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