Суд обязал вернуть украинское гражданство епископу Гедеону: что известно

Государственная миграционная служба должна вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеону. Такое решение принял сначала Окружной суд Киева, а впоследствии и апелляционный суд.

Об удовлетворении иска епископа Гедеона сообщили в Шестом апелляционном административном суде, пишет УП.

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22 января апелляционный суд поддержал решение предыдущей инстанции – Окружного административного суда Киева от 18 сентября 2019 года,

– говорится в сообщении.

Суды полностью удовлетворили иск епископа Гедеона (в миру Юрий Харон) к управлению Государственной миграционной службы в Волынской области. В нем священник просил восстановить его украинское гражданство, которое служба отменила еще в 2018 году.

В решениях судов говорится о том, что ГМС не имела права это делать. В то же время отмечается, что судебное решение миграционная служба еще может обжаловать.

Что известно о лишении епископа УПЦ МП Гедеона украинского гражданства