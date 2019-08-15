Суд заочно избрал меру пресечения Захарченко

Печерский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения экс-министру внутренних дел Украины времен президентства Виктора Януковича Виталию Захарченко.

Захарченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, пишет "Интрефакс-Украина".

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Однако это решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Виталий Захарченко – глава МВД времен Януковича, ГПУ подозревает его в преступлениях против человечности во время событий Евромайдана. С 26 февраля 2014 года он находится в розыске Службы безопасности Украины, скрывается от правосудия в России.

Чем "прославился" Захарченко в период Майдана?

20 февраля 2014 года по прямому приказу Захарченко работники МВД начали применять огнестрельное оружие против мирных активистов Евромайдана в центре Киева. Это привело к массовой гибели протестующих. 21 февраля Верховная Рада проголосовала за отставку Захарченко с должности.



В ночь с 21 на 22 февраля Захарченко бежал из Украины в Беларусь. С 26 февраля 2014 года находится в розыске СБУ, а от правосудия скрывается в России. Захарченко также является частым гостем российских пропагандистских телепрограмм и акций.

В 2017 году Генпрокуратура сообщала, что все движимое и недвижимое имущество, а также счета в Украине Виталия Захарченко находятся под арестом. В июле того же года Печерский суд Киева разрешил начать расследование в отношении экс-главы МВД Захарченко. В апреле прошлого года Виталий Захарченко во время пресс-коференции по делу о госизмене Виктора Януковича в Москве рассказал, что ведет собственное расследование расстрелов времен Евромайдана.

В феврале 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с 20 земельных участков, 3 домов, квартиры и двух машиномест, наложенный в рамках расследования дела об отмывании средств экс-главой МВД Виталием Захарченко. Впоследствии суд Киева наложил повторный арест на имущество Захарченко.