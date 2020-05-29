Судье, отбиравшей лицензию в SkyUp, сообщили о подозрении
Скандал с Барышевским судом все еще продолжается: 24 мая 2019 судья Елена Литвиненко отобрала лицензию у украинского авиаперевозчика SkyUp, а через год – 28 мая 2020 – ей сообщили о подозрении.
Подозрение Литвиненко выдвинули по поводу "заведомо неправосудного решения", как говорится в сообщении на официальном сайте Офиса генпрокурора. Речь идет о решении Литвиненко ещё в мае 2019 года, когда она остановила действие лицензии SkyUp.
Предыдущая новость по делу была 9 января Уволили судью Барышевского суда, которая отбирала лицензию у SkyUp
В чем суть подозрения Литвиненко: позиция следствия
- Судья "вопреки общим принципам судопроизводства" и "без надлежащего изучения материалов судебного дела" удовлетворила иск о приостановлении действия лицензии на право перевозки пассажиров авиакомпании SkyUp.
- Однако лицо, от имени которого иск подавали, на самом деле этот иск не подписывало, и вообще о нем не знало.
Интересно, что судья отказалась получать письменное уведомление о подозрении. Поэтому его вручили председателю Барышевского районного суда Киевской области, а он уже передаст дальше предусмотренным законом способом.
Скандал с Литвиненко и SkyUp: что известно и как разворачивались события
- 24 мая Барышевский суд в лице Елены Литвиненко остановил лицензию украинского авиаперевозчика SkyUp. Основанием был иск Оксаны Пасенко, однако та 18 июня обратилась в полицию: мол, никакого иска не подавала.
- 24 июня ГБР начало уголовное производство касаемо Литвиненко – на основании заявления Пасенко и расследования журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".
- В начале июля 2019 Литвиненко написала заявление об отставке, но впоследствии его отозвала. Однако 19 июля ВРП открыла касаемо Елены Литвиненко дисциплинарное дело. С тех пор длительное время новостей по делу не было.
Что рассказывали "Схемы" о Барышевском суде: смотрите видео расследования
- В конце декабря 2019 стало известно, что Высший совет правосудия поддержал решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко к ответственности.
- 9 января ВРП окончательно уволила Елену Литвиненко из Барышевского суда "за совершение существенного дисциплинарного проступка при вынесении решения о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp".
- SkyUp же успешно обжаловал решение судьи об остановке действия лицензии в Апелляционном суде и восстановил ее.