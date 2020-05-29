Судье, отбиравшей лицензию в SkyUp, сообщили о подозрении

Скандал с Барышевским судом все еще продолжается: 24 мая 2019 судья Елена Литвиненко отобрала лицензию у украинского авиаперевозчика SkyUp, а через год – 28 мая 2020 – ей сообщили о подозрении.

Подозрение Литвиненко выдвинули по поводу "заведомо неправосудного решения" , как говорится в сообщении на официальном сайте Офиса генпрокурора . Речь идет о решении Литвиненко ещё в мае 2019 года, когда она остановила действие лицензии SkyUp.

Предыдущая новость по делу была 9 января Уволили судью Барышевского суда, которая отбирала лицензию у SkyUp

В чем суть подозрения Литвиненко: позиция следствия

Судья "вопреки общим принципам судопроизводства" и "без надлежащего изучения материалов судебного дела" удовлетворила иск о приостановлении действия лицензии на право перевозки пассажиров авиакомпании SkyUp.

Однако лицо, от имени которого иск подавали, на самом деле этот иск не подписывало , и вообще о нем не знало.

Интересно, что судья отказалась получать письменное уведомление о подозрении. Поэтому его вручили председателю Барышевского районного суда Киевской области, а он уже передаст дальше предусмотренным законом способом.

Скандал с Литвиненко и SkyUp: что известно и как разворачивались события

24 мая Барышевский суд в лице Елены Литвиненко остановил лицензию украинского авиаперевозчика SkyUp. Основанием был иск Оксаны Пасенко, однако та 18 июня обратилась в полицию: мол, никакого иска не подавала.

24 июня ГБР начало уголовное производство касаемо Литвиненко – на основании заявления Пасенко и расследования журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

В начале июля 2019 Литвиненко написала заявление об отставке, но впоследствии его отозвала . Однако 19 июля ВРП открыла касаемо Елены Литвиненко дисциплинарное дело. С тех пор длительное время новостей по делу не было.

Что рассказывали "Схемы" о Барышевском суде: смотрите видео расследования