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Судье, отбиравшей лицензию в SkyUp, сообщили о подозрении

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Судья Литвиненко отныне – подозреваемая
Судья Литвиненко отныне – подозреваемая / Коллаж 24 канала

Скандал с Барышевским судом все еще продолжается: 24 мая 2019 судья Елена Литвиненко отобрала лицензию у украинского авиаперевозчика SkyUp, а через год – 28 мая 2020 – ей сообщили о подозрении.

Подозрение Литвиненко выдвинули по поводу "заведомо неправосудного решения", как говорится в сообщении на официальном сайте Офиса генпрокурора. Речь идет о решении Литвиненко ещё в мае 2019 года, когда она остановила действие лицензии SkyUp.

Предыдущая новость по делу была 9 января  Уволили судью Барышевского суда, которая отбирала лицензию у SkyUp

В чем суть подозрения Литвиненко: позиция следствия

  • Судья "вопреки общим принципам судопроизводства" и "без надлежащего изучения материалов судебного дела" удовлетворила иск о приостановлении действия лицензии на право перевозки пассажиров авиакомпании SkyUp.
  • Однако лицо, от имени которого иск подавали, на самом деле этот иск не подписывало, и вообще о нем не знало.

Интересно, что судья отказалась получать письменное уведомление о подозрении. Поэтому его вручили председателю Барышевского районного суда Киевской области, а он уже передаст дальше предусмотренным законом способом.

Скандал с Литвиненко и SkyUp: что известно и как разворачивались события

  • 24 мая Барышевский суд в лице Елены Литвиненко остановил лицензию украинского авиаперевозчика SkyUp. Основанием был иск Оксаны Пасенко, однако та 18 июня обратилась в полицию: мол, никакого иска не подавала. 
  • 24 июня ГБР начало уголовное производство касаемо Литвиненко – на основании заявления Пасенко и расследования журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".
  • В начале июля 2019 Литвиненко написала заявление об отставке, но впоследствии его отозвала. Однако 19 июля ВРП открыла касаемо Елены Литвиненко дисциплинарное дело. С тех пор длительное время новостей по делу не было.

Что рассказывали "Схемы" о Барышевском суде: смотрите видео расследования

  • В конце декабря 2019 стало известно, что Высший совет правосудия поддержал решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко к ответственности.
  • 9 января ВРП окончательно уволила Елену Литвиненко из Барышевского суда "за совершение существенного дисциплинарного проступка при вынесении решения о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp".
  • SkyUp же успешно обжаловал решение судьи об остановке действия лицензии в Апелляционном суде и восстановил ее.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Криминальные новости Офис генпрокурора Новости Киева SkyUp Судьи Новости Украины
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