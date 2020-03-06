Супруги-бизнесмены достроили этаж в историческом здании Киева: разгорелся скандал

Дом под номером 17, на улице Антоновича в центре Киева, считается памятником архитектуры. Два года назад супруги-бизнесмены Сподины захватили чердак, а впоследствии достроили над ним еще один этаж. И все это время из-за незаконной застройки страдают соседи внизу.

"Лился бетон, лился кипяток. Они перед зимой не успели сделать перекрытие, и здесь снег лежал", – вспомнил представитель собственника разрушенной квартиры Михаил в комментарии 24 каналу.

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Когда житель разрушенной квартиры вынужден был съехать, горе-соседи начали еще более агрессивные работы на чердаке. Месяц назад суд постановил прекратить незаконное строительство, но после этого – ремонты только активизировались.

"За три дня они снесли полностью деревянный потолок. Все будут молиться, чтоб оно не завалилось", – пояснил представитель собственника разрушенной квартиры.



Супруги-бизнесмены достроили этаж в историческом здании / Скриншот из видео



Бизнесмены полностью снесли деревянный потолок / Скриншот из видео

Когда соседи вызывали полицию, то ремонт прекращался, но только на несколько часов. Чтобы сдвинуть историю с мертвой точки, Михаил сделал огласку в соцсетях. Откликнулись представитель районной госадминистрации и член комиссии КГГА по резонансным застройкам. В городской администрации объяснили, что об этой застройке знают. Но инспекторы государственно-архитектурной строительной инспекции несколько раз не смогли попасть к надстройке.

Во время съемок сюжета чрезвычайники сломали замок и прорвались на чердак. Там как раз находились 4 рабочих. Один решил сбежать по крышам, но полиция его поймала.



Полиция задержала рабочего, который решил сбежать / Скриншот из видео

Самая главная задача в дальнейшем – через суд добиться, чтобы эту надстройку все-таки демонтировали. Однако процесс сноса может растянуться на годы. Ведь бизнесмены Сподины так легко не сдадутся. Соседи говорят, что эти люди имеют деньги, и будут вовсю доказывать свою псевдоправоту в судах.

Что делать в такой ситуации: советы экспертов

Эксперты отмечают, если в вашем доме что-то надстраивают, сразу бейте тревогу.

Если это памятник архитектуры – сообщить ГАСИ Украины.

Если нет – инспекторам на местах.

А еще необходимо пожаловаться местной власти, вызвать полицию и дать огласку ситуации.



Кому необходимо сообщить о незаконной застройке / Инфографика 24 канала