Вокруг Сватово продолжаются активные бои: что усложняет контрнаступление ВСУ

В Луганской области самые активные бои между ВСУ и российскими оккупантами ведутся вокруг Сватово. Контрнаступление украинских воинов замедлилось.

О ситуации на Луганском направлении рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. По его словам, ситуация сложная из-за неблагоприятной погоды.

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Погода усложняет продвижение ВСУ

Он сообщил, что влага в земле не позволяет проезжать колесной технике. Следовательно, продвижение ВСУ возможно только на гусеницах.

Это очень усложняет движение ВСУ вперед,

– заявил Роман Власенко.

Кроме того, он сообщил, что контрнаступление ВСУ замедлилось возле Белогоровки и Кременной. Сватово же является центром противостояния в Луганской области.

Сватово на карте

"По поводу контрнаступления ситуация немного замедлилась возле Белогоровки и Кременной. Более-менее движение вокруг Сватово — севернее, южнее. Сейчас Сватово является центром противостояния в Луганской области" — сообщил глава Северодонецкой РВА.

Оккупанты терпят бешеные потери

Активист Сергей Стерненко сообщил, что на Сватовском направлении у врага огромные потери. Он написал, что оккупанты бросают в бой мобилизованных и зеков практически без поддержки техники.

"Те массово умирают, и на их уже пристрелянные позиции входит новое мясо. И так по кругу. Похожая картина и на соседних участках фронта", – отметил Стерненко.

Отметим, что под Макеевкой ВСУ, вероятно, разбили целый батальон мобилизованных россиян. Родственники мобилизованных из Воронежской области рассказали, что из 570 захватчиков выжили только 29.

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