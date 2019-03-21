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      Священник из Львовской области снял клип-пародию на песню KAZKA "Плакала": забавное видео

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      Священник надеется, что аварийную дорогу таки отремонтируют
      Священник надеется, что аварийную дорогу таки отремонтируют / Коллаж 24 канала

      В Старосамборском районе на Львовщине священник организовал съемки пародийного клипа на хит группы KAZKA "Плакала". Все для того, чтобы привлечь внимание к аварийному состоянию дороги местного значения Мшанец — Стрелки.

      Отец Роман призывает подписать две петиции о капитальном ремонте дороги. Уже зарегистрировано два обращения – в Кабмин и Львовский облсовет. Чтобы петицию рассмотрело правительство, необходимо собрать 25 тысяч подписей, для рассмотрения облсоветом – 1 тысячу подписей. По состоянию на 10 часов утра 21 марта петиция на сайте Кабмина собрала всего 231 подпись.

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      А вот в YouTube успехи у священника получше. За сутки клип-пародию посмотрело более 50 тысяч человек. А в Facebook уже 135 тысяч просмотров и около пяти тысяч распространений.

      "Дорогой Мшанец – Стрелки С141704 пользуются 11 сел. Из года в год ситуация стабильно ужасная. Деятельность автодора здесь ограничивается тем, что иногда засыпают большие ямы шутром с реки. О кюветах, и том, что туда может стекать вода с дороги, они не слышали", – жалуется священник.

      Из 18 километров дороги 15 находятся в аварийном состоянии. Именно поэтому Роман Гром решился снять пародию. Помогали ему жена Наталья, которая написала текст, и студент-актер Львовского национального университета имени Ивана Франко Назар Титар из Старого Самбора, который сыграл главную роль.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Львова Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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