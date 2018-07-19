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Священник Киево-Печерской лавры пытался перевезти в Россию почти полтора миллиона гривен

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Священник Киево-Печерской лавры хотел перевезти в Россию незадекларированные 52 700 долларов США.
Священник Киево-Печерской лавры хотел перевезти в Россию незадекларированные 52 700 долларов США. / Иллюстративное фото

Священник Киево-Печерской лавры, который двигался в качестве пассажира в поезде "Киев-Москва", хотел перевезти в Россию незадекларированные 52 700 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

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Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения), конфисковал изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств,
–  говорится в сообщении.

Отмечается, что священник и его адвокат с таким решением не согласились и подали жалобу. Они просили освободить священника от административной ответственности, поскольку последний не собирался скрывать денежные средства, которые являются пожертвованиями прихожан на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари.

"Судья Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказал стороне защиты в удовлетворении их апелляционных требований, поскольку лицо осознанно не задекларировало средства, которые перемещало через таможенную границу Украины. Священник Киево-Печерской лавры, заполняя декларацию, отметил, что перемещает с собой одно место с ручной кладью и валюту в размере 70 евро", –  отмечают в Судебной власти.

Таким образом, по решению суда, священника Киево-Печерской лавры было признано и конфисковано в доход государства изъятые 52 700 долларов США.

Кроме того, служитель киевского храма пополнит государственную казну еще на 1420160,69 гривен в виде уплаты штрафа за нарушение Таможенного кодекса Украины,
–  добавили в пресс-службе.

Теги: Новости Украины Новости России Новости Киева религия УПЦ МП
Источник: 24 Канал
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