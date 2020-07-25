Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыли Свято-Феодосиевский монастырь. Это храм Православной церкви Украины.

Там COVID-19 обнаружили среди тех, кто проживает в монастыре. Это подтвердила и пресс-служба ПЦУ в комментарии 24 каналу.

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Согласно требованиям министерства здравоохранения, монастырь закрыли для посетителей.

Так, Свято-Феодосиевский монастырь стал первым, среди остальных храмов ПЦУ, в котором зафиксировали вспышку коронавируса.

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