Впервые в монастыре ПЦУ зафиксировали вспышку коронавируса
Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыли Свято-Феодосиевский монастырь. Это храм Православной церкви Украины.
Там COVID-19 обнаружили среди тех, кто проживает в монастыре. Это подтвердила и пресс-служба ПЦУ в комментарии 24 каналу.
К слову ПЦУ отказалась от шествия в годовщину Крещения Руси
Согласно требованиям министерства здравоохранения, монастырь закрыли для посетителей.
Так, Свято-Феодосиевский монастырь стал первым, среди остальных храмов ПЦУ, в котором зафиксировали вспышку коронавируса.
Коронавирус в Киеве: что известно
- По состоянию на 25 июля в Киеве зафиксировано 7 525 случаев заражения на коронавируса.
- В то же время за время эпидемии победили болезнь 2 748 жителей столицы, умерли, к сожалению, 129 человек.
- С ослаблением карантина 22 мая посещение храмов разрешили, но с ограничениями.
- Ранее вспышки коронавируса уже неоднократно фиксировали в монастырях УПЦ МП в Киеве. Недавно это произошло в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре.