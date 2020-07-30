Свободная экономическая зона – один из компромиссов для Донбасса: Кравчук о решении войны
Леонид Кравчук возглавил делегацию от Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Он уже успел рассказать о первых шагах, которые могли бы урегулировать конфликт.
Один из компромиссов – создание свободной экономической зоны для региона, а возможно и для других. Об этом Леонид Кравчук рассказал в интервью "Апострофу".
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Такие компромиссы, которые приведут к миру. Чтобы Донбасс и люди, которые там живут – а там миллионы людей, мог существовать в составе нашей Украины адекватно. Для того, чтобы уравновесить ситуацию и после потерь, которые там были: и человеческих, прежде всего, и материальных, разрушения, разрухи – дать возможность людям восстановить свою жизнь, жить нормально, лечиться и получать все, что нужно для человека,
– отметил Кравчук.
На что Кравчук никогда не пойдет
В целом он заявил, что согласен на компромиссы, которые приведут к миру и вернут Донбасс под суверенитет Украины.
При этом Кравчук озвучил ряд красных линий:
- вопрос границы,
- суверенитета,
- потери независимости
- территориальной целостности.
Мы садимся за стол и знаем, что мы ведем переговоры на равных. Если кто-то сразу начнет говорить о территориальных уступках или о сдаче наших суверенных прав и свобод или о территориальной целостности, границе – все, переговоры завершаются. Я никогда на такие переговоры не пойду,
– категорически заявил Кравчук.
Кравчук возглавил ТКГ: главное
- Руководителем украинской делегации на переговорах по Донбассу был Леонид Кучма. Однако 28 июля он решил покинуть переговорный процесс.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двух – вице-премьера и премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
- До назначения нового главы украинской делегации в Минске, собственно Резников исполнял обязанности председателя, ведь он был первым заместителем Кучмы.
- В конце концов Кравчук выразил согласие возглавить ТКГ от Украины, Зеленский уже издал соответствующий указ.