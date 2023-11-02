Дали парню подзаработать: действительно ли сын Пригожина стал новым предводителем ЧВК "Вагнера"

Место главаря ЧВК "Вагнера" после гибели Евгения Пригожина занял его сын – Павел. Однако "Вагнер" уже не тот, который был при его отце. Сейчас ЧВК "Вагнера" стал подразделением, подчиненняющися росгвардии.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что даже назначение сына Пригожина руководителем ЧВК "Вагнера" не реанимирует эту военную компанию.

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Информационная страшилка

Подоляк уверен, что никто ничего не передавал сыну Пригожина, и это фикция.

Он не является харизматичным лицом, не является авторитетом, ничего не может и не будет контролировать. Ему отдали определенные активы, чтобы он что-нибудь подзаработал. Но это точно не ЧВК "Вагнера",

– отметил советник главы ОПУ.

В России есть ключевой куратор ЧВК "Вагнера" – это Виктор Золотов, являющийся руководителем росгвардии. Безусловно, все важнейшие персоны из ЧВК, командиры разных уровней подписывают индивидуальные контракты с росгвардией, возглавляют соответствующие направления.

Но никто больше не разрешит реанимировать организацию. Я не вижу, кто бы мог ее возглавить с учетом того, что надо иметь определенную харизму, которая была у Дмитрия Уткина с точки зрения логистики и у Евгения Пригожина с точки зрения публичности,

– подчеркнул Подоляк.

Поэтому ЧВК "Вагнера" – это исключительно информационная страшилка, которую используют определенные лояльные к Евгению Пригожину военкоры. Они хотят увеличить ценность "бренда" или удержать этот "бренд" от эрозии.

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ЧВК будут тотально контролировать

Подоляк пояснил, какие процессы происходят с ЧВК "Вагнера".

Во-первых, ключевые командиры "Вагнера" сейчас подписывают индивидуальные контракты с росгвардией. Параллельно с этим росгвардия получает спецназы, дополнительную тяжелую технику. Теперь это будет вторая армия в России, потому что Владимир Путин не видит особой лояльности со стороны не "паркетных", а полевых генералов, непосредственно находящихся в зоне войны.

Во-вторых – продолжается торг за то, кто получит африканские активы ЧВК "Вагнера", кто будет их контролировать. Торг идет между частично ФСБ, Главным управлением разведки, которое там доминирует, и росгварией. Она хочет получить медийную составляющую, технологическую, военную и ресурсную. Непременно, этот торг может вылиться в определенные внутренние конфликты.

В-третьих, Россия не будет идти по пути создания полностью автономных частных военных корпораций. Она будет создавать такие псевдо-ЧВК как "Редут" или Шторм-Z и т.д. Их будут тотально контролировать, не давать им возможность зарабатывать деньги самостоятельно, получать какие-то огромные объемы бюджетных средств.

"Путин был, мягко говоря, напуган тем, что происходило в июне 2023-го, во время неудачного мятежа Пригожина. Сегодня он ищет возможность себя обезопасить от повторения таких ситуаций, но он этого не сделает. Соответственно схожие ситуации в России мы с вами достаточно быстро снова увидим", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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