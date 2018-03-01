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Сын заместителя министра принял участие в вооруженном нападении на курьера в Киеве, – СМИ

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Сын заместителя главы Минобразования Михаила Ковтунца принял участие в нападении на курьера, однако в качестве подозреваемого по этому делу не проходит
Сын заместителя главы Минобразования Михаила Ковтунца принял участие в нападении на курьера, однако в качестве подозреваемого по этому делу не проходит / Соцсети

Около месяца назад в Киеве сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца – Михаил – принял участие в разбойном нападении на курьера одного из интернет-магазинов. Целью злоумышленников был мобильный телефон Iphone 8+.

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сыну министра помогали еще два сообщника.

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По информации ресурса, для этого Ковтунец-младший отдолжил у знакомого пистолет.

22 февраля злоумышленники оформили в интернет-магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+ по адресу переулок Артиллерийский, 5. Там они ждали курьера, угрожали ему пистолетом и применили физическую силу. Однако тот сумел вырваться и убежать вместе с товаром. После этого пострадавший написал заявление в полицию. В ходе расследования курьер узнал Ковтунца как человека, который угрожал ему пистолетом. Участникам нападения вручили подозрения о совершении преступления,
– отмечают журналисты.

Добавим, что полиция подтвердила факт происшествия и уже расследует это дело, передает "Интерфакс-Украина".

"Факт разбойного нападения на курьера одного из интернет-магазинов техники состоялся месяц назад. В этом деле есть двое подозреваемых", – отметили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева, однако никаких других подробностей не обнародовали.

Как рассказал информационному агентству источник в правоохранительных органах, в нападении участвовали три человека, один из которых – сын заместителя министра образования Владимира Ковтунца.

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По его словам, полиция готовила подозрения в совершении преступления всем трем участникам, но прокуратура не согласовала подозрение сыну первого заместителя министра. То есть, как заметил он, пока Ковтунец-младший не проходит по делу как подозреваемый.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Киева Министерство образования и науки Украины Ограбления
Источник: 24 Канал
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