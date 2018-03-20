В сети обнародовали серию уникальных фотографий из детства и жизни Владимира Путина, которые демонстрируют его человеческую сторону, не присущую ему в настоящем.

Уникальные фото опубликовало британское издание Ехргеѕѕ.co.ru

На подборке можно увидеть свадьбу Владимира Путина, где он нежно обнимает жену Людмилу Очеретную, игры с его маленькими дочками, фото со школы и с соревнований.

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На некоторых фотографиях он отдыхает с друзьями, также на снимках есть его родители, в частности, одно из фото демонстрирует, как он сидит на коленях у матери.

Снимки показывают более мягкую сторону, давно не заметную в нынешнем руководителе России, которой он правит уже 18 лет. Ведь сейчас Путин – человек, который пытается дестабилизировать мир и захватить новые территории.