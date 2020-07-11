Такой напор, что повредило стекла: фонтан образовался из-за прорыва на Березняках в Киеве: видео
В Киеве на Березняках произошел прорыв трубы. В результате образовался фонтан, достигавший в высоту верхних этажей многоэтажки.
Подробнее о прорыве трубы в Киеве
Инцидент случился на улице Миколайчука 7/2. Об этом свидетельствуют видео и сообщения в фейсбуке, которые публикуют жители этого района, передает 24 канал.
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По словам здешних жителей струя холодной воды достигает 6 этажа девятиэтажного дома.
Более того, вода бьет под напором, поэтому на балконах верхних этажей дома уже видны повреждения. В частности, в некоторых местах на застекленных балконах выбиты стекла. А в одной из квартир залило кондиционер. Также под струю камней с водой попал припаркованный рядом автомобиль.
В Киеве на Березняках прорвало трубу: струя воды достигла 6 этажа – видео
Сейчас на месте работают спасатели. Что стало причиной аварии на трубопроводе – пока неизвестно.
Струя воды была такой силы, что в некоторых квартирах выбило стекла и повредило авто рядом / Коллаж 24 канала
Журналисты 24 канала пытаются связаться с соответствующими службами для комментария, но ни в Киевводоканале, ни в ГСЧС столицы пока не отвечают.
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Предыдущие фонтаны в Киеве
Отметим, что в столице довольно часто происходят прорывы трубопроводов. Недавно такие случаи происходили на бульваре Дружбы народов и в самом историческом центре столицы – Подоле.
Гейзер образовался на парковке вблизи супермаркета "Новус". По словам очевидцев, струя воды била прямо из канализационного люка. В комментариях люди отмечают, что здесь уже не впервые происходит прорыв.
Инцидент произошел посреди ночи. По словам очевидцев, струя воды била на расстояние в 10 метров. Кроме того, пользователи соцсетей пишут, что струя воды была такой силы, что достигала соседней Волошской улицы. К счастью, прорвало трубу с холодной, а не горячей водой.