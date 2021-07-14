Это произошло на Запорожском шоссе 14 июля. Аварию зафиксировали коммунальные камеры видеонаблюдения.

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Просто не заметил

  • Автомобиль Renault остановился на светофоре.
  • Водитель, вероятно, готовился поворачивать на улицу Шинная.
  • В этот момент авто Hyundai попыталось выехать перед Renault.
  • Однако водитель другого транспорта не заметил это и также начал ехать.
  • Как следствие, автомобили столкнулись.
  • То есть Hyundai практически "подрезал" весь поток автомобилей.
  • На месте аварии работали правоохранители.

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