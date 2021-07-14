Это произошло на Запорожском шоссе 14 июля. Аварию зафиксировали коммунальные камеры видеонаблюдения.
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Просто не заметил
- Автомобиль Renault остановился на светофоре.
- Водитель, вероятно, готовился поворачивать на улицу Шинная.
- В этот момент авто Hyundai попыталось выехать перед Renault.
- Однако водитель другого транспорта не заметил это и также начал ехать.
- Как следствие, автомобили столкнулись.
- То есть Hyundai практически "подрезал" весь поток автомобилей.
- На месте аварии работали правоохранители.
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