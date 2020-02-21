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      Таксист грабил и выбрасывал посреди дороги пассажиров

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      Псевдотаксист грабил пьяных пассажиров / facebook.com

      Иностранец работал таксистом и специально искал пьяных киевлян. Таксист грабил и выбрасывал посреди дороги людей в нетрезвом состоянии.

      Киевские правоохранители задержали 36-летнего таксиста, который таксовал по улицам ночного города на своем Opel и специально искал людей в нетрезвом состоянии.

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      По данным полиции, иностранец никогда не довозил жертв до указанного адреса, а просто грабил и выбрасывал посреди дороги. Последнее преступление произошло на улице Братской, он забрал у мужчины мобильный и выставил посреди улицы.

      Нацполіція таксист
      Таксист грабил своих пассажиров / Фото: Нацполиция

      Во время обысков в квартире грабителя, а также в его машине правоохранители нашли двадцать телефонов, кошельки, сумки, наушники, часы, украшения и другие ценные вещи жертв.

      Таксист на Opel грабил пассажиров и выбрасывал посреди улицы / Фото: "Киев Оперативный"

      У таксиста был сообщник, который занимался разблокировкой телефонов, чтобы получить доступ к интернет-банкингу. Он списывал деньги с карт потерпевших и оформлял кредиты онлайн.

      Суд избрал меру пресечения – ночной домашний арест. Поэтому киевляне смогут увидеть псевдотаксиста на улицах города днем.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Новости Киева Ограбления
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