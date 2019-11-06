Театр Франко получил четыре награды в Китае

Спектакль Национального академического драматического театра им. И. Франко "Кориолан" (Шекспира) в постановке главного режиссера театра Дмитрия Богомазова победил в четырех номинациях на VIII Международной Театральной Премии Академии (Акт Авард).

Церемония награждения лауреатов премии состоялась в городе Циндао (Китай) на территории Центральной Академии Драмы. Франковцы победили в следующих номинациях:

"Лучший спектакль" – режиссера Дмитрия Богомазова

"Лучшая главная роль" – актера Дмитрия Рыбалевского

"Лучшая роль второго плана" – актера Алексея Богдановича

"Лучший дебют" – актера Александра Рудинского.

Театр Франко участвует в Театральной Премии Академии уже в третий раз.

Впервые Театр Франко ездил в Китай в 2016 году с отрывком "Эрика XIV" Августа Стриндберга, где актрисы театра Татьяна Шляхова и Полина Лазова получили награды как лучшие актрисы второго плана. Вторая поездка в Китай состоялась в октябре 2017 года со спектаклем "Ричард III" по Уильяму Шекспиру, где Богдан Бенюк получил Гран-При Церемонии "За лучшую главную роль".

VIII Международная Театральная Премия Академии (Акт Авард), проводимая Центральной Академией Драмы Китая, прошла с 31 октября по 8 ноября 2019 года в Циндао, Китай. Основана Центральной Академией Драмы Китая в 2011 году, Международная Театральная Премия Академии (Акт Авард) направлена ​​на дальнейшее содействие долгосрочному развитию театрального искусства и поощрения отдельных творческих личностей и групп, которые сделали выдающийся вклад в театральную индустрию с целью развития театральной деятельности, заботясь о классическом искусстве и продвижении национальной культуры.