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      Театр Франко получил четыре награды в Китае

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      Театр Франко получил четыре награды в Китае

      Спектакль Национального академического драматического театра им. И. Франко "Кориолан" (Шекспира) в постановке главного режиссера театра Дмитрия Богомазова победил в четырех номинациях на VIII Международной Театральной Премии Академии (Акт Авард).

      Церемония награждения лауреатов премии состоялась в городе Циндао (Китай) на территории Центральной Академии Драмы. Франковцы победили в следующих номинациях:

      "Лучший спектакль" – режиссера Дмитрия Богомазова

      "Лучшая главная роль" – актера Дмитрия Рыбалевского

      "Лучшая роль второго плана" – актера Алексея Богдановича

      "Лучший дебют" – актера Александра Рудинского.

      Театр Франко участвует в Театральной Премии Академии уже в третий раз.

      Впервые Театр Франко ездил в Китай в 2016 году с отрывком "Эрика XIV" Августа Стриндберга, где актрисы театра Татьяна Шляхова и Полина Лазова получили награды как лучшие актрисы второго плана. Вторая поездка в Китай состоялась в октябре 2017 года со спектаклем "Ричард III" по Уильяму Шекспиру, где Богдан Бенюк получил Гран-При Церемонии "За лучшую главную роль".

      VIII Международная Театральная Премия Академии (Акт Авард), проводимая Центральной Академией Драмы Китая, прошла с 31 октября по 8 ноября 2019 года в Циндао, Китай. Основана Центральной Академией Драмы Китая в 2011 году, Международная Театральная Премия Академии (Акт Авард) направлена ​​на дальнейшее содействие долгосрочному развитию театрального искусства и поощрения отдельных творческих личностей и групп, которые сделали выдающийся вклад в театральную индустрию с целью развития театральной деятельности, заботясь о классическом искусстве и продвижении национальной культуры.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Китай Награды
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