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Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы

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Проблема нехватки донорских органов актуальна во всем мире, поэтому объявление о продаже почки или части печени уже никого не удивит. В Украине таких объявлений немало, ведь количество мифов про черный рынок органов только увеличивается.

Обычно преступники вербуют людей в соцсетях. Обещают по 30 тысяч долларов за то, что те продадут часть печени.

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Объявлений о продаже органов становится все больше, эксперты говорят, все из-за низкого уровня жизни. А также вдохновляют людей на такой шаг и прайсы, которые размещают в интернете. Ведь там подробно пишут, что и сколько стоит.

К примеру, легкие можно продать за 80-150 тысяч евро, целую печень – за 150-550 тысяч евро, а ее часть – за 30-40 тысяч евро. Роговицу глаза – за 4-15 тысяч евро. Все доноры понимают, что можно прожить и с одной почкой, а цена вопроса от 15 до 60 тысяч евро. Костный мозг покупают на граммы, за один предлагают 20 тысяч долларов.

Людей на продажу органов вдохновляют прайсы, которые размещают в интернете

Однако, это только цена за операцию, в нее входит работа врача и медикаменты. А вот деньги в руки вам никто не положит. Существование черной трансплантологии в Украине врачи полностью отрицают.

Правоохранители за последние семь лет задержали всего две группы "черных трансплантологов". Такое преступление наказывается лишением свободы от пяти до семи лет, однако не только вербовщики понесут наказание.

Но, кроме нелегальных продаж, украинец может обогатиться и на том, что не требует риска для жизни.

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Например, если сдать кровь, за это можно получить 73 гривны, обед и выходной день. За плазму платят 96 гривен, но процедура ее сдачи более длительная и изнурительная. Здоровым нужно быть и для менее распространенного вида донорства яйцеклеток: за это можно получить около 20 тысяч гривен. А вот мужчинам повезло меньше, за порцию спермы платят лишь 250 гривен. Более сложной процедурой является суррогатное материнство и оплата уже в валюте – 20 тысяч евро. Наиболее безопасным способом является продажа волос. Если они длинные и некрашеные, то могут принести своему владельцу около 1 тысячи гривен.

Как отмечают эксперты новый закон, который приняла Верховная Рада по трансплантологии, может спасти тысячи украинцев, а все мифы о черных трансплантологах лишь выдумка и акцентировать на этом внимание нет смысла.

Напомним, в четверг, 17 мая, депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации органов. Закон вступает в силу через 1 год после опубликования.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Здоровье Деньги Бизнес Медицина
Источник: 24 Канал
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