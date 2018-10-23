Тендер на поставку учебного оборудования: СМИ опровергли заявления о заговоре

Тендеры на поставку в школы оборудования для классов, объявленные прокуратурой Киева незаконными, прошли при рыночной конкуренции – участие в них принимали несколько крупнейших поставщиков.

Об этом говорится в статье "Битва за школьные кабинеты. Есть ли заговор?"на сайте 112.ua.

В начале октября этого года прокуратура Киева сообщила о раскрытии миллионов случаев злоупотреблений, имевших место при закупке школьного оборудования должностными лицами Министерства образования и науки. В сообщении прокуратуры говорилось, что должностными лицами структурных подразделений Министерства были зарегистрированы тендеры на пользу частной фирмы, что нанесло государству ущерб на сумму почти 5,5 млн грн.

Расследование прокуратуры касается поставок в школы цифровых измерительных компьютерных комплексов (ЦВКК). С 2016 года правительство начало выделять средства на оснащение школьных кабинетов новейшими приборами. Десятки поставщиков стали участниками государственных тендеров.

Министерство создало Типовой перечень средств обучения и оборудования для кабинетов естественно-математических предметов общеобразовательных учебных заведений, где оформлены требования к компьютерной и цифровой измерительной технике, которую местная власть должна была закупить для школ. На основе этого перечня уже были проведены сотни тендеров.

Прокуратура Киева обвинила чиновников Минобразования в том, что те якобы прописали Типовой перечень таким образом, что только продукция одного производителя отвечает этим требованиям.

Однако, в ходе расследования журналисты выяснили, что в течение последних двух лет в школы поставлялась продукция как минимум трех крупных производителей: израильской компании Fourier и американских Vernier и Pasco. Более того, как стало известно 112.ua в Минобразования есть письма от двух вышеупомянутых производителей ЦІКК (в Pasco 112.ua сообщили, что готовят такое письмо и направят его в Минобразования в ближайшие дни), в которых они благодарят МОН за возможность поставлять свою продукцию в школы Украины и указывают, "что их приборами оборудованы в Украине сотни школ".

По данным 112.ua частная фирма, которая фигурирует в расследовании полиции и прокуратуры, – киевское ООО "Научно-производственное предприятие "Энглер", лидер на украинском рынке поставок ЦВКК. Компания принадлежит бизнесменам Юрию Гречишкину и Михаилу Калиткину и поставляет комплексы Fourier Einstein израильского производства.

Как удалось выяснить СМИ, по делу проходят два тендера на поставку в школы Киева и Славянска оборудования, в том числе и цифровых измерительных комплексов, на 9,2 млн грн и 21,1 млн грн. Оба тендера выиграло НПП "Энглер". Хотя прокуратура утверждает, что чиновники ограничили доступ к торгам для поставщиков с другой продукцией, однако данные Prozorro свидетельствуют, что в тендерах участвовали несколько ведущих игроков на рынке поставок этой продукции, которые работают как с Fourier, так и с Vernier.

"Иногда достаточно иметь одного знакомого следователя, чтобы запустить такой процесс. Чиновники МОН – это хорошо для статистики ДЗЕ, но вы понимаете, в процессе следствия можно выйти и на бизнес. А это уже или взятка, или минус компания на рынке. Большая компания – большая свободная ниша, которую быстро займут другие. И такие "услуги" стоят очень дорого", – говорит собеседник 112.ua из правоохранительных органов.

Журналистам удалось достать несколько документов, которые проливают свет на детали расследования этого дела. Из них удалось выяснить, что производство открыли на основании показаний одного человека, которые он дал за несколько месяцев до проведения вышеуказанных тендеров.