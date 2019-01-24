23:27
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, сегодня
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Артем Овдиенко

      Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?

      885
      Розбитий Маріуполь
      Розбитий Маріуполь / Фото з відкритих джерел

      Січень-лютий в Україні – суцільні річниці трагічних подій.

      16 січня – річниця ухвалення нашими народними обранцями диктаторських законів, що ледь не перетворили Україну на Північну Корею. 22 січня – річниця з дня перших вбивств "беркутівцями" на Майдані. Сьогодні, 24 січня – четверта річниця обстрілів росіянами з "Градів" житлових кварталів Маріуполя.

      Тоді 30 цивільних там загинули, серед них і діти, а ще 128 зазнали поранень. І знаєте, коли мені починають розказувати, що в Україні громадянська війна, що то прості донецькі "шахтарі" й "трактористи" відстоюють свою незалежність знайденою у шахтах законсервованою радянською зброєю, що російських військ на Донбасі немає, я завжди наводжу у такій суперечці приклад обстрілу Маріуполя і показую відео тамтешніх мешканців.

      Обстріл Маріуполя 24 січня 2015 року: дивіться відео 

      Гатили по місту з "Градів" та "Ураганів" – це реактивні системи залпового вогню, калібру 122 та 220 міліметрів. А особливість цієї зброї полягає у тому, що вона неприцільна, нею неможливо вразити конкретну ціль. Цією зброєю можна "накрити" територію – наприклад, з "Града" не можна поцілити в трактор, що стоїть у полі, можна поцілити лише в поле, і хіба що випадково при цьому зачепити трактор.

      То ж, скажіть: якби там воювали за незалежність місцеві "шахтарі" та "трактористи" – чи вірите ви, що вони наважилися б відкрити вогонь з реактивних великокаліберних системи залпового вогню по мирному місту? Відкрити вогонь, знаючи, що там можуть бути їхні родичі і знайомі, знаючи, що там можуть бути старенькі й діти, знаючи, що поцілити з "Граду" в якісь окремі військові об’єкти в Маріуполі навіть теоретично неможливо...

      Читайте також: СБУ оприлюднила докази причетності Росії до теракту в Маріуполі в 2015 році

      Отже, якими б гнидами не були донецькі бойовики, я не вірю, що то вони відкрили вогонь по Маріуполю із систем залпового вогню. Не вони то стріляли, це зробили росіяни, яким байдуже на українських дітей та стареньких, яким байдуже на українські міста та цивільну інфраструктуру... І вони, до речі, вже так робили – саме з "Градів" росіяни свого часу вщент знищили чеченський Грозний.

      Відтак, не має у нас громадянської війни. І воюють на Донбасі російські кадрові військові, це вони вчиняють усі ті обстріли й масові вбивства українців. Це – не громадянська війна, це – російське вторгнення.

      Що відомо про обстріл Маріуполя 24 січня 2015 року? Чотири роки тому бойовики терористичної організації "ДНР" обстріляли з "Градів" мікрорайон Східний у Маріуполі. Снаряди влучали у приватні будівлі, автомобілі, міський ринок та подвір’я багатоповерхівок. Жертвами теракту у Маріуполі стали 31 людина, ще понад сотня отримала поранення. Цинічні дії терористів, які після обстрілу заявляли про наступ на Маріуполь, шокували всю Україну.

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Обстрел Мариуполя Новости Мариуполя Война на Донбассе Публикации
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      сегодня , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 21
      Главные новости 24 января: приговор Януковичу, исчезновение Эмилиано Сала, протесты в Венесуеле
      сегодня , 22:31 Главные новости 24 января: приговор Януковичу, исчезновение Эмилиано Сала, протесты в Венесуеле
      125
      Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?
      сегодня , 22:12 Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?
      Артем Овдієнко 885
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      сегодня , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 1611
      Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      сегодня , 21:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 143
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук