Tesla выпустила доску для серфинга за полторы тысячи долларов

Компания Tesla, которую возглавляет Илон Маск, выпустила нетипичный для компании продукт –доски для серфинга Limited Edition Tesla Surfboard. Продукция вышла лимитированной серией и ее раскупили всего за несколько часов.

Об этом говорится на сайте компании.

Одна такая доска стоит 1500 долларов (39 тысяч гривен). Стартовая партия включала 200 досок, все были раскуплены в течение нескольких часов после начала продаж.

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Эту доску от Tesla легко можно разместить в багажнике электромобилей компании. Как заверили в Tesla, их продукт не только стильно выглядит, но и отлично ведет себя на волнах.

Всю партию раскупили за несколько часов

Что такое Tesla Inc?

Это американская автомобильная компания, которую возглавляет миллиардер и изобретатель Илон Маск. Компания была создана как стартап из Кремниевой долины. Tesla сориентировала работу на производстве и продаже электромобилей и компонентов к ним.

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