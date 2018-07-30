12:00
30 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 20°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
  • понедельник
    0°C 0°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Tesla выпустила доску для серфинга за полторы тысячи долларов

68 Читати новину українською
Доска для серфинга от Tesla
Доска для серфинга от Tesla / shop.tesla.com

Компания Tesla, которую возглавляет Илон Маск, выпустила нетипичный для компании продукт –доски для серфинга Limited Edition Tesla Surfboard. Продукция вышла лимитированной серией и ее раскупили всего за несколько часов.

Об этом говорится на сайте компании.

Одна такая доска стоит 1500 долларов (39 тысяч гривен). Стартовая партия включала 200 досок, все были раскуплены в течение нескольких часов после начала продаж.

Читайте также: Слухи: компания Маска готовит к выпуску новый смартфон Tesla Quadra

Эту доску от Tesla легко можно разместить в багажнике электромобилей компании. Как заверили в Tesla, их продукт не только стильно выглядит, но и отлично ведет себя на волнах.

Дошка для серфінгу від Tesla

Всю партию раскупили за несколько часов

Что такое Tesla Inc?
Это американская автомобильная компания, которую возглавляет миллиардер и изобретатель Илон Маск. Компания была создана как стартап из Кремниевой долины. Tesla сориентировала работу на производстве и продаже электромобилей и компонентов к ним.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Tesla
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Отравление "Новичком": пострадавший британец впервые рассказал подробности
 25 июля , 09:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук